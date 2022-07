Prepara Protección Ciudadana y Movilidad Operativo Vacacional de Verano

Córdoba, Ver. – A fin de disuadir y prevenir la delincuencia durante la temporada vacacional, la Dirección de Protección Ciudadana y Movilidad se prepara con el Operativo de Vacaciones de Verano, con la implementación de más patrullaje en instituciones bancarias, colonias, escuelas, brindar ayuda al turista.



Los números telefónicos que están habilitados las 24 horas son el 911, el del C3 que tiene para llamada y Whatsapp 2711778950, así como al número fijo (271)-7126924; por su parte el Capitán de Marina exhortó a la población a no realizar llamadas de broma para evitar saturar las líneas telefónicas y se atiendan las verdaderas llamadas de auxilio.

El Director emitió las siguientes recomendaciones de seguridad para la población que saldrá de viaje: mantener el contacto con los vecinos, asegurar bien chapas y cerraduras, dejar una luz encendida, estar en permanente comunicación con familiares, asimismo se deberá compartir la ubicación con familiares cercanos e incluir el 911 en su contacto para acceder de inmediato a los servicios de emergencia.



Para la protección de sus familiares recomendó no perderlos de vista en lugares concurridos, usar el cinturón de seguridad, no conducir si se ha ingerido bebidas alcohólicas, no distraer al conductor, no manejar cansado y respetar los límites de velocidad.