Prefirió Fundación UNAM financiar rectoría que a alumnos en situación vulnerable

La Fundación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) habría preferido financiar a la rectoría con 100 millones 784 mil 846 pesos como "donativos" entre 2021 y 2022 en vez de apoyar a alumnos en situación vulnerable.



De acuerdo con los archivos contables de la FUNAM –consultados por Contralínea–, el primer ’donativo’ ascendió a 44 millones 997 mil 474.91 pesos, y tuvo como objetivo financiar la docencia, investigación y difusión cultural. Ello, a pesar de que en 2021 la Universidad contó con un presupuesto público de 46 mil 644 millones 845 mil 669 pesos (de los cuales 42 mil 738 millones provinieron de aportaciones del gobierno federal, y 3 mil 906 millones de ingresos propios) etiquetado para esos mismos propósitos.



El segundo ’donativo’ se asignó en 2022, por un monto de 55 millones 787 mil 372 pesos. Los documentos internos de la Fundación –con registro federal de contribuyentes FUN9301081I5– indican que las transferencias se hicieron a la persona moral Universidad Nacional Autónoma de México Sin Tipo De Sociedad, con RFC: UNA2907227Y5.



No obstante, en 2022 la Universidad tuvo un presupuesto total de 48 mil 802 millones 369 mil 865 pesos (integrado por las aportaciones federales de 44 mil 823 millones 807 mil 35 pesos y los recursos propios –también llamados autogenerados– de 3 mil 978 millones 562 mil 830 pesos). Y de acuerdo con la máxima casa de estudios, el dinero se etiquetó de la siguiente forma: a docencia, 29 mil 774 millones 904 mil 641 pesos; a investigación, 13 mil 105 millones 333 mil 751 pesos; a extensión universitaria, 3 mil 666 millones 528 mil 943 pesos; y a gestión institucional, 2 mil 255 millones 602 mil 530 pesos.



Consultada respecto de estas donaciones, la FUNAM aseguró a Contralínea que los donativos ’se canalizaron en estricto cumplimiento del objeto social de esta Fundación, a apoyar a la UNAM en sus tres vertientes: docencia, principalmente becas, investigación y difusión de la cultura, y en el marco de la autorización otorgada por el SAT para tal efecto’.



Asimismo, expuso que ’en mayo del presente año se presentó la declaración informativa correspondiente al Servicio de Administración Tributaria, informándose que en el año 2022 se otorgaron donativos a la UNAM por $55,787,372.00 [55 millones 787 mil 372 pesos]’.



Acerca de la participación de Enrique Graue en la Fundación, detalla: ’en términos de nuestros Estatutos Sociales vigentes, el rector de la UNAM en turno es presidente honorario del Consejo Directivo’.



En dicho Consejo participan, además del aún rector: Dionisio Alfredo Meade y García de León, Jonathan Davis Arzac, Alfredo Harp Helú, María Teresa Gómez-Mont Urueta, y María Elena Vázquez Nava. Y aunque la FUNAM añade que el desempeño de esos integrantes es honorario, sí paga sueldos elevados a dos de sus directivos.



Se trata de la directora general María Araceli Rodríguez González (a quien en 2022 le pagó la Fundación 1 millón 866 mil 318 pesos; en 2021 y 2020, 2 millones 452 mil 8 pesos cada año); y del director Antonio Arturo Alonso Ahuja (con un sueldo de 1 millón 611 mil 970 pesos en 2022; y de 2 millones 103 mil 748 pesos en 2021 y en 2020, respectivamente).



La FUNAM explica a Contralínea que ’es una asociación civil sin fines de lucro, cuyo objeto social es apoyar a la Universidad Nacional Autónoma de México, mediante aportaciones de carácter económico, a fin de que esta pueda cumplir con los fines de la Universidad que son docencia, investigación y difusión de la cultura’.



Adicionalmente, en el apartado de ’historia y labor’ en su página en internet, la FUNAM asegura que se creó ’el 8 de enero de 1993 para apoyar económicamente a los estudiantes provenientes de familias de recursos modestos que tienen buen desempeño escolar, a efecto de brindarles un apoyo económico que les permita dedicarse a sus estudios sin tener que trabajar en auxilio de la economía familiar y, de esta manera, hacer posible lo imposible, al cristalizar sus sueños de contar con una educación superior’.



Además de los elevados sueldos de sus directivos, en sus archivos contables destacan algunos de sus gastos, como los de representación, pagos en restaurantes, publicidad, rentas, asesorías. Por ejemplo, en el ejercicio de 2020, la mayor erogación de la Fundación fue la relacionada con gastos de la UNAM. En total, fueron 117 millones 638 mil 995 pesos, a favor de 14 mil 285 beneficiarios. Al respecto, se indica que ese monto se operó de la siguiente forma:



–38 millones 985 mil 636 pesos a Centros de Estudios Multidisciplinarios, Educación Continua, con 1 mil 696 beneficiarios.



-35 millones 799 mil 477 pesos a ’convenios para combatir la enfermedad Covid-19’, a favor de 2 mil 700 médicos residentes.



-32 millones 269 mil 763 a convenios especiales con Institutos, Facultades, Escuelas UNAM, aunque en este sólo se apunta un beneficiario sin dar más detalles.



-8 millones 759 mil 50 pesos en ’proyectos culturales y artes visuales’, con 2 mil 700 beneficiarios.



-1 millón 825 mil 69 pesos al Programa Brigadas de Salud, con 9 mil 887 beneficiarios.



Respecto de las becas, los reportes de la FUNAM indican que a éstas les destinó 89 millones 191 mil 911 pesos a favor de 23 mil 186 beneficiarios:



-Becas de Manutención, 42 millones 146 mil;



-Bécalos UNAM Licenciatura, 13 millones 165 mil;



-Becas de Excelencia, 11 millones 973 mil 452;



-Becas Alimentarias y de Nutrición, 8 millones 824 mil 151;



-Becas Facultad de Derecho, 6 millones 366 mil 200;



-Becas FUNAM, 2 millones 276 mil 184 pesos;



-Becas de Movilidad, 1 millón 620 mil;



-Becas Cátedra Fernando Solana, 1 millón 554 mil 272;



-Becas Servicio Social, 1 millón 266 mil 652;



Además, da cuenta de otras erogaciones, como: 9 millones 73 mil 598 pesos por arrendamiento de bienes inmuebles; 4 millones 946 mil 776 en impuestos y derechos federales o locales; 4 millones 433 mil 549 pesos en servicios de seguridad privada; 3 millones 134 mil 947 pesos en seguros y fianzas; 2 millones 119 mil 798 pesos en mantenimiento y conservación; 1 millón 163 mil 337 pesos en consultoría y asesoría legales y de auditoría.



Y hay otros gastos como: servicio de transporte con chofer particular, por 448 mil 181 pesos; curso capacitación, 271 mil 497; estacionamientos, 239 mil 358; gastos de representación, 180 mil 519; fletes y mudanzas, 139 mil 511; despensa y suministros, 124 mil 846; consumo restaurante, 112 mil 751; consumo comidas, 65 mil 982, entre otros.



En ese 2020, la Fundación ingresó donativos por 265 millones 418 mil 535 pesos en efectivo o transferencias, y por 252 mil 212 pesos en especie. Además, obtuvo 12 millones 617 mil 149 pesos por intereses; 11 millones 628 mil 114 por cuotas de recuperación; 554 mil 800, por uso o goce temporal de bienes inmuebles; 3 mil 262 pesos por bonificaciones bancarias; 468 mil 585 por ganancia cambiaria; y 1 mil 208 pesos por venta de artículos varios en su tienda virtual.



Para 2021, obtuvo donativos por 179 millones 102 mil 548 pesos. Además, registró ingresos por: Centros Multidisciplinarios, 34 millones 931 mil 983 pesos; intereses, 10 millones 378 mil 215 pesos; enajenación de bienes de su activo fijo o intangible, 2 millones 100 mil pesos; apoyos o estímulos proporcionados por la federación, entidades federativas, o municipios, 550 mil; y eventos y exposiciones, 248 mil 480 pesos. Ese año destinó 61 millones 770 mil 588 pesos a actividades de la UNAM y 48 millones 300 mil 157 pesos a las becas.



Entre los gastos no relacionados con sus funciones, en 2021 pagó, por ejemplo 5 millones 260 mil 917 pesos en arrendamiento de bienes inmuebles; 610 mil 274 pesos en teléfono; 486 mil 477 pesos en publicidad.



Para 2022, la FUNAM obtuvo 191 millones 741 mil 362 pesos en donaciones; 42 millones 769 mil 362 pesos como ingresos por Centros Multidisciplinarios; 17 millones 599 mil 877 pesos por intereses; 1 millón 543 mil 80 por eventos y exposiciones; y 235 mil 114 pesos como ’ingresos diversos’.



Entre sus erogaciones, destaca que el año pasado destinó 24 millones 956 mil 118 pesos a los otros capítulos. Al respecto, en su página indica que cuenta con capítulos Fundación UNAM e instituciones asociadas:



’Capítulo Querétaro: se constituyó el 27 de abril del año 2010;



’Capítulo Morelos: se constituyó el 27 de noviembre del año 2012;



’Capítulo Guanajuato: se constituyó el 20 de mayo del año 2014;



’Capítulo Iztacala: se constituyó el 13 de marzo del año 2014.’



Asimismo, que con su presupuesto pagó parte del premio Educación Financiera BBVA Bancomer-FUNAM (1 millón 967 mil 500 pesos); del premio Rotoplas-FUNAM (460 mil pesos); y del premio Afirme-FUNAM (300 mil pesos). Mientras que otros gastos que sobresalen son: 12 millones 1 mil 701 pesos a ’costos profesores diplomados e idiomas’; 9 millones 368 mil 424 pesos a ’procuración de fondos y solidarios’; y 1 millón 92 mil 544 pesos a publicidad le destinó. En 2022, la Fundación destinó 102 millones 858 mil 411 pesos a becas.Nancy Flores | CONTRALÍNEA