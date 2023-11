TOLUCA, Estado de México.- La Secretaría de Bienestar que encabeza Juan Carlos González Romero exhorta a las personas interesadas en el pre-registro para el programa integral ’Mujeres con Bienestar’ a cuidar su información personal, ya que, tal como lo indicó la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, el proceso debe ser transparente y sin intermediarios.



En este sentido, se informa que el único sitio oficial para realizar este trámite es: http://mujeresconbienestar.gob.mx y se recuerda a las mexiquenses extremar precauciones para evitar ser víctimas de portales e información falsa.



Asimismo, se alerta a las interesadas para no proporcionar datos personales a terceros y atender las siguientes recomendaciones:



• Las interesadas pueden comunicarse al teléfono 55-9370-1223, para recibir asistencia en la realización del trámite.



• Se reitera que el único sitio oficial para hacer el trámite es http://mujeresconbienestar.gob.mx.



• Pueden recibir ayuda de los Servidores del Pueblo, quienes están debidamente identificados y distribuidos en el territorio estatal.



• Rechazar ayuda de personas ajenas al programa integral ’Mujeres con Bienestar’.



• El proceso de solicitud es personal y gratuito.



• No compartir información personal con personas desconocidas o a través de redes sociales.



El Secretario del ramo, Juan Carlos González subrayó que ’Mujeres con Bienestar’ va muy bien, es un programa exitoso y sin acontecimientos extraordinarios’.



Cabe mencionar que, esta etapa es únicamente de pre-registro y no garantiza el acceso al programa, pues posteriormente se evaluará la documentación e información presentada por las aspirantes, para asegurar que el apoyo llegue a las mujeres de entre 18 a 64 años que viven en condición de vulnerabilidad y que habitan en el Estado de México, a fin de ofrecerles mejores oportunidades de desarrollo y justicia social.