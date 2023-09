Prácticamente sin campaña, Paredes casi alcanzó a Xóchitl en la interna del PRIAN

Adelantándose a las fechas de los resultados de la encuesta interna, los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) dieron por ganadora a Xóchitl Gálvez, a quien la aspirante Beatriz Paredes estaba con tendencia de alcanzarla en el corto plazo.



Y es que hace una semana la diferencia de Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes era de más de 30 puntos, pero en sólo una semana se redujo a la mitad, motivo por el cual el líder del Frente Amplio por México, Claudio X habría buscado adelantar la encuesta interna para que fuera publicada el día miércoles 30 de agosto (con resultados del 25), en vez del 3 de septiembre (celebrada en el mismo mes).



En la encuesta interna Xóchitl Gálvez Ruiz obtuvo un 57.58% y Beatriz Paredes Rangel un 42.42%, encontrándose sólo a 15 puntos de ventaja a diferencia de hace una semana, lunes 21, donde Xóchitl Gálvez estaba al frente con 58% y Paredes con 20%, siendo una diferencia de 38 puntos porcentuales, de acuerdo con Poll of Polls.



Para los resultados llevaron a cabo dos sondeos: uno a través de la casa encuestadora Wise, la cual realizó un estudio telefónico; y otro estudio en vivienda realizado por Grupo Reforma. Ambos resultados se concretaron en una ponderación para así dar los datos que se tomarán en cuenta para el primer 50%.



En el estudio realizado por Wise, Gálvez contó con el 59.4% en la encuesta de Wise y 56.8 en la de Reforma. En tanto Paredes obtuvo 40.6% y 43.2% respectivamente.





Un par de horas antes del anuncio, el Comité Organizador comunicó que están llevando a cabo los preparativos necesarios para llevar a cabo la consulta presencial el 3 de septiembre. Este proceso permitirá completar el otro 50 por ciento restante y, en consecuencia, definir a la persona que representará al Frente Amplio por México en las elecciones federales de 2024.



Se ha validado un padrón de participantes de dos millones 297 mil 529 personas, y se han establecido medidas para garantizar la participación ciudadana. Para ello, se instalarán mil 161 centros de participación y más de dos mil 500 mesas receptoras de la consulta. Todo esto se realiza con el objetivo de asegurar un proceso transparente y democrático.



Sin embargo, Arturo Sánchez, un miembro del Comité Organizador del proceso interno del Frente Amplio por México, ha expresado su opinión de que "no tiene sentido llevar a cabo la votación del domingo" después de la decisión de Beatriz Paredes de retirarse. Sin embargo, revisarán el asunto en caso de recibir alguna confirmación oficial de esta decisión por parte de los tres partidos o de Paredes Rangel.



Así también, desde el lunes el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, adelantó su apoyo hacia la panista Xóchitl Gálvez.



’Hemos visto que las encuestas no la favorecen, estamos trabajando. El partido buscará la unidad y el trabajo del Frente. Queremos dejar claro que para nosotros lo más importante es el Frente. El partido está haciendo una reflexión profunda. Lo importante es construir. Paredes es una mujer de Estado, responsable, y estoy seguro de que tomará la mejor decisión, estar al lado de México’, expresó el dirigente del PRI.



Luego de que se dieran a conocer los resultados de las encuestas, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su satisfacción por haber acertado en su apuesta de que Xóchitl Gálvez sería la candidata presidencial del Frente Amplio por México, seleccionada por la oligarquía a través de un proceso conocido como "dedazo". Esta afirmación se dio después de que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) anunciara su respaldo a la aspirante panista, lo cual llevó a que Beatriz Paredes se retirara de la contienda interna.



’¡Gané la apuesta! No vayan a decir que no sabía yo de lo que se trataba, lo tienen que reconocer’, festejó AMLO en Palacio Nacional.



’¿Cómo creen que voy a perder la apuesta? Eso ya está ‘planchado’, pero desde hace… Se los dije desde hace cuánto, ¿dos meses? Pero todavía ahí andan, el asunto se está poniendo interesante. No me equivoco, los conozco muy bien’, dijo durante la conferencia de prensa de este miércoles.



El mandatario reafirmó su postura al señalar que la decisión ya ha sido tomada y que la persona elegida para el cargo es Xóchitl. Además, expresó la importancia de evitar cualquier tipo de riesgo en el proceso de selección, ya que sería difícil justificar a la autoridad superior si, al final, Xóchitl no resulta elegida.



’Si ya la mafia decidió arriba, todos tienen que alinearse’, subrayó el Presidente.