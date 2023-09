Posible llegada de Marcelo a Movimiento Ciudadano, también perjudicaría al PRIAN

Marcelo Ebrard está en la antesala de abandonar Morena, pues considera que es esta su última oportunidad para competir por la presidencia de la república y no ha podido remontar la desventaja que tiene ante Claudia Sheinbaum, lo que le llevaría a contender por Movimiento Ciudadano.



De principio, parecería que la salida de Ebrard sería un fuerte golpe para los guindas o al menos esa es la versión que ha querido imponer para obligar a ser designado pese a no ser el más popular de los aspirantes de la 4T.



Sólo que hay un error de cálculo en la apuesta que hace Ebrard.



A menos que el perfil electo sea un completo impresentable, los votantes de Morena lo hacen por el presidente Andrés Manuel López Obrador y no tanto por la simpatía que genere cualquiera de las corcholatas, es decir, que si bien podría fracturar parte de las estructuras morenistas, ello podría no reflejarse en la intención de voto con la que cuenta el partido y que es su más grande activo.



El agregado de encuestas ha mostrado que Morena tiene un colchón de entre 25 y 30 puntos de ventaja sobre el proyecto opositor, es decir, que para Xóchitl y compañía la brecha es infranqueable.



Hace un año por ejemplo, Morena ostentaba el 55% de intención de voto y hoy tiene el 56%; el PRIAN tenía un 30% y hoy goza de un 34%; Movimiento Ciudadano por su parte, tenía 14% y hoy se ha reducido a 9%.



En pocas palabras, mientras la intención de voto por parte de los morenistas se ha mantenido más o menos constante, en el bloque opositor sí que se han arrebatado puntos y la posible llegada de Marcelo al partido naranja no haría otra cosa que dividir los puntos opositores, condición que de hecho, terminaría favoreciendo a Sheinbaum y al proyecto de la 4T.



La desesperación nunca fue buena consejera y esta ha desdibujado a un Marcelo que ha cometido muchos errores. Ahora sus opciones son o perder en la interna de Morena y tratar de dejar la contienda con un poco de dignidad, o perder en la contienda apareciendo en las boletas.