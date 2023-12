Por tercera vez, declaran inocente Willy Trejo; verdaderos responsables mantienen custodia

Durante una audiencia llevada a cabo este día en la Sexta Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, hubo un nuevo fallo a favor de Arturo Williams Trejo Leal, lo que demuestra que la parte acusadora ha actuado de manera facciosa utilizando a las instituciones para desprestigiar a quienes ahora se pueden llamar víctimas de un entramado de mentiras y venganzas familiares y políticas.



Durante una reciente audiencia ante la Sexta Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, se emitió nuevamente un auto de no vinculación a proceso a favor de Arturo Williams Trejo Leal y Eva Medina Hernández, en cumplimiento de la ejecutoria de amparo.



Esta tercera resolución confirma que las acusaciones en su contra tienen motivaciones económicas por parte de las hermanas de Arturo Williams, que se vieron excluidas de la herencia paterna, así como intereses políticos de la diputada Carmen Lozano.



Además, esta nueva resolución respalda lo expresado previamente por una juez de control que ya había emitido una no vinculación a proceso en contra del matrimonio Trejo Medina.



En tanto que la segunda resolución, fue ratificada por un Tribunal de Alzada, esto es, por un Magistrado.



Luego de ello, se interpuso un amparo ante la autoridad federal, en la que, al momento de analizar el asunto en cuanto a los elementos de forma, sin entrar al estudio del fondo del asunto, se ordenó al Magistrado emitir dicha resolución de manera oral y de manera pública y con libertad de jurisdicción para emitir su resolución.



Así las cosas, este jueves se llevó a cabo la audiencia correspondiente en la que, una vez analizado el asunto, nuevamente un magistrado resolvió el AUTO DE NO VINCULACION A PROCESO a favor de Arturo Williams Trejo Leal y su esposa Eva Medina Hernández, al no tener por establecida, ni siquiera en manera de probabilidad la comisión en los hechos de los que se les acusa.



El juez señaló que no existen datos de prueba objetivos, ni razonables que permitan suponer la mínima posibilidad que los acusados fueran responsables de los hechos señalados.



Lo que si se deja subsistente, es que el Ministerio Público tendrá que realizar nuevas líneas de investigación en el asunto para dar con los verdaderos responsables, ya que todo indica que los que realmente cometieron estos hechos pudieran ser la madre de las menores junto con su pareja sentimental.



Y es que desde antes que se resolviera la primera no vinculación a proceso a favor de Arturo Williams y Eva Medina, no se ha hecho absolutamente nada para esclarecer este delito.



’No se han abierto nuevas líneas de investigación en contra de los verdaderos responsables aun y cuando fuera una sugerencia que realizara una jueza de control, incluso tampoco se ha realizado ninguna acción para generar o evitar algún acto que pudiera realizar tanto la madre como su pareja en contra de las menores, pese a que existe una carpeta de investigación en contra de ellos’, dijo Ramsés Almaraz del despacho Ralex y asociados.



El abogado de Willy Trejo aseguró que han insistido a la representación social que, atendiendo al interés superior de la niñez, se impongan medidas de protección de carácter urgente a favor de las menores, sin embargo, siguen corriendo los meses y no se ha tomado ningún tipo de acción al respecto.



Almaraz, apuntó que existen numerosos datos de prueba que advierten que las niñas están en riesgo puesto que viven con su posible agresora, por lo cual se insiste en que el Ministerio Público debe tomar acciones al respecto de manera urgente a efecto de salvaguardar la integridad de las niñas y evitar que sigan siendo utilizadas para cumplir intereses personales de otras personas.