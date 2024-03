Por falsear monto de cancelación del NAIM Texcoco, auditor en problemas

El auditor Especial de Desempeño de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Agustín Caso Raphael, informó este jueves a la Cámara de Diputados que hay abiertos en su contra cuatro procedimientos de responsabilidad administrativa por reportar en 2021 que la cancelación del aeropuerto en Texcoco costaría 332 mil millones de pesos.



En una reunión con legisladores de la Comisión de Vigilancia para el análisis de la fiscalización de la Cuenta Pública 2022, Caso Raphael descalificó los procesos que buscan sancionarlo y dijo que se trata de querellas basadas ’definitivamente en hechos subjetivos y carentes totalmente de argumento legal sustentable’.



Al responder preguntas de legisladores de Morena sobre su situación legal, y a casi tres años de que fue suspendido de su cargo y luego reinstalado a raíz de una orden judicial, Caso Raphael aseguró que la Unidad de Evaluación y Control (UEC) -organismo responsable de supervisar el desempeño de la ASF- mantiene los señalamientos en su contra.



’La UEC está llevando actualmente en mi contra cuatro procedimientos de responsabilidad administrativa, mismos que se encuentran en proceso’, dijo en respuesta a un cuestionamiento del diputado morenista Daniel Gutiérrez.



’Estos procesos, se encuentran basados definitivamente en hechos subjetivos y carentes totalmente de argumento legal sustentable ya que la UEC en su argumentación señala la supuesta falta de supervisión, la probable violación del principio de legalidad consistente en que el servidor público solo puede hacer lo que le dice la ley, la fata de colaboración en un procedimiento de responsabilidad administrativa y por haberse señalado montos en la auditoría de desempeño cuando la propia Constitución y la Ley de Fiscalización mandatan como objeto de la auditoría de desempeño la fiscalización de la cuenta públcia del año anterior’, expuso Caso Raphael.



’Como consecuencia de los dos primeros procesos, uno relativo a la auditoría de Texcoco y otro vinculado a un accidente que sufrí, se dijo que estaba obstruyendo la justicia, actualmente existe un juicio de amparo que se encuentra sub judice a la determinación de la autoridad jurisdiccional correspondiente’, explicó.



’Los otros dos procedimientos relativos al hecho de que la UEC considera que la Auditoría Especial de Desempeño no puede referirse a cantidades expresadas en la Cuenta Pública, posición que desde luego no comparto, se encuentran actualmente en trámite’, añadió.



El tercer informe de resultados de la cuenta pública 2019, presentado en febrero de 2021 por la ASF, causó polémica debido al cálculo que hizo la Auditoría de Desempeño a cargo de Caso Raphael respecto al costo por haber suspendido la obra del aeropuerto que comenzó a construirse en Texcoco durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. La auditoría informó inicialmente que el monto sería superior en 232 mil millones, que se sumaban a los 100 mil millones estimados por la actual administración.



Ante las críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador y de Morena, el auditor Caso Raphael fue citado a comparecer el 9 de marzo de 2021 pasado ante la Comisión de Vigilancia, que lo suspendió aun cuando en esa ocasión el funcionario respondió que ’no hubo error’ ni ánimo de dañar al gobierno ni a la investidura del mandatario, y que la diferencia de montos surgió de ’dos ópticas distintas’.Con información de LA JORNADA