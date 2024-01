El presidente Andrés Manuel López Obrador informó durante su conferencia matutina que debido al combate a la corrupción, plan en el que dejaron de condonar impuestos, se han ahorrado 2 billones de pesos.



Además, López Obrador señaló que, gracias a la lucha contra el huachicol, se logró un ahorro de 307 mil millones de pesos en México. Debido a esto, el presidente mencionó que no ha sido necesario aumentar impuestos ni aplicar aumentos en el precio de la gasolina. Asimismo, destacó que el país no se ha endeudado, ya que el presupuesto actual es suficiente para financiar los programas sociales y las obras públicas. López Obrador afirmó que este año se garantiza el presupuesto para todas las obras planeadas, las cuales serán concluidas.



Además, el presidente aseguró que en México ya no se tolera la corrupción y que su gobierno ha logrado limpiar al gobierno de esta lacra, declarando desde Querétaro. Subrayó que el éxito de su administración depende en gran medida de esto, ya que se ha logrado evitar la pérdida de miles de millones de pesos que antes se perdían debido a la corrupción.



"Ese dinero ahora se utiliza para financiar el desarrollo, se le entrega a la gente en programas de Bienestar, dijo López Obrador. Y añadió que también se impidió ’un gobierno con lujos, oneroso, porque antes le costaba mucho al pueblo mantener al gobierno; era un gobierno mantenido y bueno para nada. Sueldos elevadísimos, oficinas de lujo, aviones privados, helicópteros privados, en fin. Muchas extravagancias. Y el presupuesto se lo tragaba el mismo gobierno, el gobierno estaba ensimismado y no le llegaba presupuesto a la gente’.



’Corrupción, cero; privilegios para altos funcionarios públicos, cero. No permitir la impunidad en ninguno de los terrenos de la vida pública; porque si hay impunidad no se avanza, si se protege a familiares, amigos, si se protege en el caso de la inseguridad a una banda, como era antes, y se castigaba a otra, pues no se tiene autoridad moral’.Con información de PUBLIMETRO