Por seguridad, removerán pino en Dos Puentes

Córdoba, Ver – Debido al riesgo que presenta un pino de 25 metros de altura ubicado en la prolongación de la calle 1 de la colonia Dos Puentes, el Ayuntamiento de Córdoba a través de diversas áreas municipales en conjunto con Bomberos y CFE; informa a los habitantes de la zona tomar previsiones debido al corte de energía eléctrica y cierre de vialidad por las maniobras que se efectuarán a partir de las 10:00 horas del próximo martes de 15 agosto para la remoción de este árbol.

En lo que respecta al dictamen emitido por la Jefatura de Ecología y Medio Ambiente, la Bióloga Tayde González López, explicó que se trata de una araucaria de 25 metros de altura, misma que presenta daños en su estructura, y su raíz no tiene contrafuertes, por lo cual será retirado, no obstante, será restituido por otra especie que se adecue en la zona y no represente un riesgo para los habitantes.