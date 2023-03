Por repartir periódico ’Regeneración’ jóvenes son detenidos por policías en Toluca

Toluca, Méx.-Diputados locales de Morena condenaron el hostigamiento por parte del gobierno tricolor de Toluca, que detiene a jóvenes brigadistas morenistas, que recorren colonias del municipio para entregar el Periódico Regeneración, como parte habitual del trabajo partidario, sin que se realice propaganda electoral a favor de candidatos.





En videos, se difundió como al menos entre tres y cuatro patrullas con más de una docena de policías someten con jaloneos y golpes a jóvenes de 20 años en calles de la colonia Lázaro Cárdenas para detenerlos a petición de una operadora del PRI, e incluso vecinos increpan a los uniformados señalando que no habían cometido ningún delito.





’Nada más por ser morenistas se los quieren llevar, a los rateros son a quienes se deberían llevar’, reclama una de las varias vecinas que presenció las detenciones en la capital del estado, y que se ubica en los primeros lugares de desaparición de mujeres y en delitos sexuales, y donde se roban 4.9 vehículos al día y se cometen 5 robos a transeúnte.





Los jóvenes fueron subidos a la patrulla 00354 y a una patrulla tipo pick up y trasladados al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social ’El Diablito’, ubicado en la Avenida Primero de Mayo, en la colonia centro.





La diputada Azucena Cisneros condenó el hostigamiento por parte del gobierno tricolor que encabeza Raymundo Martínez, al detener y violentar a jóvenes que realizan su trabajo de promoción



’Así actúa el PRI en Toluca, cuando se sienten derrotados, acuden a lo mejor que saben hacer: la represión y la violencia’, aseveró.





Mientras que el diputado Faustino de la Cruz exigió que el gobierno municipal deje de violentar el derecho que tienen los militantes de Morena para realizar su trabajo de organización partidaria que no tienen que ver con temas de campaña y que con estas acciones pretende inhibir la participación de los jóvenes.





’A los dirigentes del PRI exigimos que actúen con mesura, que no es con actitudes de amenaza y violencia como van a enfrentar este proceso, esas actitudes demuestran su desesperación, y huelen su derrota’, afirmó.





Los legisladores afirmaron que los militantes tienen el derecho a participar en el proceso de organización del partido, y que no tiene que ver con proselitismo ni promoción de un partido, por lo que incluso el juez calificador afirmó que no había argumentos para que fueran retenidos, por lo que exigieron que frenaran el hostigamiento.





Mientras la candidata del PRI-PAN-PRD, Alejandra Del Moral afirmó ayer que su campaña será de propuestas y no descalificaciones, en Ayuntamientos del PRI hay consigna a policías municipales para reprimir a brigadistas de Morena, y retenerlos en flagrante violación a sus derechos humanos.