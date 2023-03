Por primera vez será una mujer quien encabece órgano de elecciones en México

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados solicitó al Comité Técnico de Evaluación que les sea entregada la lista de las cinco aspirantes propuestas para ocupar la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), siendo por primera vez que encabece una mujer en el órgano de elecciones.



Este jueves, 5 de 7 magistrados se reunieron con los integrantes de la Jucopo, en donde hablaron sobre las sentencias emitidas por el TEPJF en relación a la elección de consejeros del INE.



’Por acuerdo de los Grupos Parlamentarios representados en la Jucopo, hemos determinado solicitar al Comité Técnico de Evaluación (CTE), que en el momento oportuno, en la fecha que prevé la convocatoria pública aprobada por el pleno, haga llegar a la Jucopo la lista de cinco personas aspirantes propuestas para ocupar la presidencia del INE exclusivamente con personas aspirantes del género femenino’, señaló el pronunciamiento de la Jucopo.



’Esta decisión trascendental de las fuerzas políticas representadas en la H. Cámara de Diputados permitirá que en la próxima conformación del Consejo General del INE haya paridad y sea una mujer quien encabece dicho órgano constitucional autónomo’, acordaron los grupos parlamentarios.



Al término de una reunión con magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, encabezados por su presidente Reyes Rodríguez, explicaron que esta decisión se da por convicción de todos los partidos que integran la Jucopo y no por mandato de la Sala Superior.



Ignacio Mier, presidente de la Jucopo, solicitó al Comité Técnico de Evaluación que garantice que una de las cuatro quintetas a ocupar las consejerías del INE, sea integrada exclusivamente por el género femenino, lo cual confirma, dijo, la vocación democrática de los diferentes partidos representados en la Cámara Baja.



’Hoy después de escuchar a los integrantes del TEPJF, a las y los magistrados confirmamos esa convicción, solamente queríamos precisar que no va en la línea de la sentencia una discusión que tiene que ver si las mujeres tienen derecho o no, o si iban a encabezarlo (el Consejo General), sino era un asunto de diferenciar el órgano colegiado, que son pares, cuando se dan cinco hombres y cinco mujeres, y la sentencia pidió que se diferenciara la presidencia’, aclaró.



El morenista señaló que esta decisión no es para beneficiar a Bertha Alcalde Luján, hermana de la secretario de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, quien es candidata a la presidencia del INE, pues los diputados garantizan la autonomía de la CTE.



Bertha Alcalde Luján es una de las 92 aspirantes que aún siguen en la contienda para buscar formar parte del INE.FORBES