Por esto es que no se recurrió a deuda en macroproyectos: aumentó 22% recaudación en julio

Durante el mes de julio, los ingresos tributarios en México alcanzaron los 372 mil 424 millones de pesos (mdp), lo que representa un aumento del 21.8% en términos reales en comparación con el mismo mes del año anterior, después de ajustar por el factor inflacionario. Estos datos son proporcionados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Es por el aumento sostenido de la recaudación que megaproyectos como el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la Refinería Olmeca, el Tren Transístmico, y media docena de mega obras más, no han tenido la necesidad de recurrir a deuda, en términos reales, para poderse llevar a cabo.



En cuanto a la recaudación por Impuesto Sobre la Renta (ISR), se registró un incremento del 8.5% respecto al año anterior, alcanzando los 187 mil 420.4 millones de pesos (mdp).



Debido a lo anterior fue que los megaproyectos realizados por el actual gobierno federal no han tenido que recurrir a deuda, como es el caso del Tren Maya que se financió con presupuesto público, es decir que no fue contratada deuda ni tampoco concesionaron a empresas extranjeras.



"Las obras de infraestructura levantadas por el actual gobierno son del pueblo de México, porque no hay contratación de deuda, las empresas se contratan, no hay ninguna Asociación Pública Privada (APP), el financiamiento es con dinero del pueblo’, aseguró hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador.



Por otro lado, los ingresos por Impuesto al Valor Agregado (IVA) continúan experimentando una disminución, como ha sucedido desde mayo. Durante julio, la recaudación vía este impuesto se redujo en un 13%, llegando a los 118 mil 367.8 mdp.



Durante el periodo de enero a julio, los ingresos tributarios en México han experimentado un crecimiento real del 6.3% en comparación con el mismo periodo del año anterior, alcanzando un total de 2.64 billones de pesos. Sin embargo, estos ingresos tributarios se quedaron por debajo de lo programado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 104 mil 420.9 millones de pesos.



En cuanto a la recaudación por Impuesto Sobre la Renta (ISR), se registró un incremento del 3.6%, alcanzando 1.56 billones de pesos. Por otro lado, los ingresos por Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aumentaron significativamente, un 305%, llegando a 241 mil 777.3 millones de pesos.



La buena actuación del ISR se atribuye al incremento de salarios, los altos niveles de empleo y las mayores ganancias de las empresas, según un comunicado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre las finanzas públicas hasta julio de 2023.



En relación a los ingresos petroleros, estos tuvieron una caída del 17%, alcanzando los 145 mil 33.2 millones de pesos. Esta disminución se debe al fortalecimiento del peso frente al dólar y a los menores precios internacionales del crudo.



Si se consideran tanto los ingresos petroleros como los no petroleros, incluyendo los ingresos tributarios, Hacienda reportó un aumento del 9.3% a 638 mil 482.9 millones de pesos.



Hacienda atribuyó el buen desempeño del ISR al aumento de los salarios, los altos niveles de empleo y las mayores ganancias de las empresas, según un comunicado sobre el reporte de las finanzas públicas a julio de 2023.



Por otro lado, los ingresos del IVA cayeron 8.9% a 727 mil 887.5 mdp.



’(La caída es) explicada principalmente por el aumento en las compensaciones y devoluciones, así como por la apreciación del peso, hecho que ha provocado una disminución en el valor de factura de los bienes importados’, expuso Hacienda en su comunicado.



Durante el periodo en consideración, los ingresos petroleros en México tuvieron una contracción del 22.5%, alcanzando los 626 mil 962.2 millones de pesos, quedando 179 mil 429.8 millones de pesos por debajo de lo previsto por el Gobierno.



Cuando se toman en cuenta tanto los ingresos petroleros como los no petroleros, los ingresos totales mostraron una ligera disminución del 0.1%, llegando a 4.10 billones de pesos. Sin embargo, se quedaron 140 mil 171.5 millones de pesos por debajo de las expectativas establecidas para el periodo.



Respecto al Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público, que es considerado como la medida más amplia de deuda, este se ubicó en 14 billones 86 mil 716 millones de pesos al cierre de julio. Esto representa un incremento en comparación con los 13 billones 374 mil 34 millones de pesos registrados en julio del año anterior.Con información de Francisco Rivera |FORBES