Por eso no se acaba el huachicol: ventilan a jueces de Hidalgo que los liberan

El Subsecretario de Seguridad Luis Rodríguez Bucio exhibió a varios jueces del estado de Hidalgo que defendieron a personas involucradas en el robo de huachicol, siendo liberados de sus cargos.



De acuerdo con el Subsecretario Pemex ha identificado 615 tomas clandestinas entre los kilómetros 188 y 192 del poliducto Tuxpan-Tula en Cuautepec. Indicó se han iniciado 20 carpetas de investigación.



Durante la presentación del informe "Cero impunidad" en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario destacó entre las 615 tomas un caso fue en la Hacienda San Juan Hueyapan, Hidalgo, propiedad de Ernesto ’N’ ’Tinajero’.



El funcionario expresó que 19 de noviembre de 2021 un binomio canino de nombre Bono encontró una toma clandestina, allí el propietario no permitió a Pemex inhabilitarla, por lo que la empresa del Estado mexicano presentó una denuncia; sin embargo, pese a las pruebas la juez Gabriela Piña Capetillo no consideró válida de detención de la toma clandestina.



Posteriormente el 10 de enero de 2023, el sujeto fue citado a la audiencia por el delito de sustracción ilícita de hidrocarburos y que posterior a 72 horas le fue decretado prisión preventiva oficiosa, como medida cautelar.



El 13 de enero la Juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio, adscrita al dentro de justicia penal federal en el estado de hidalgo (Pachuca) Verónica Gutiérrez emitió un auto de no vinculación a proceso en contra de Ernesto "N" "Tinajero", en relación a un caso de tomas clandestinas. La juez dictó auto de no vinculación a proceso pues consideró que no se acreditaron elementos del tipo penal aun cuando el imputado aceptó tener conocimiento de las tomas clandestinas al interior de su predio, así como robo de hidrocarburo en el mismo lugar.



El 18 de enero la FGR apeló, sin embargo esta decisión fue respaldada por el Tribunal Colegiado de Apelación del 29 Circuito al considerarlo infundado e inoperante. El Tribunal en cuestión está conformado por el Magistrado Federico Jorge Martínez Franco; Magistrado José Manuel Torres Pérez, y Licenciado Loreto Mejía Lucero, secretaria en funciones.



El 2 de junio de 2023, el juez penal y acusatorio y oral de Pachuca de Soto Jesús Anim López Islas del poder judicial del estado de Hidalgo otorgó la suspensión condicional a favor de Tinajero por delitos contra la salud.



Esta medida le permitió obtener la libertad bajo ciertas condiciones, como residir en un lugar específico, tener un empleo estable y realizar una firma periódica mensual.