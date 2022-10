Ponen en marcha Programa Municipal "Motocicleta Segura" en Acolman

Acolman, Estado de México, a 18 de octubre de 2022.- Con el objetivo de prevenir y reducir los delitos cometidos a bordo de motocicletas, el gobierno municipal de Acolman puso en marcha el programa municipal ’Motocicleta Segura’ que busca generar un padrón de motos a nivel municipal.



Rigoberto Cortés Melgoza, alcalde de la localidad, informó que con este programa se pretende que los motociclistas regularicen la situación de sus vehículos debido a que la gran mayoría no cuenta con los documentos necesarios para circular y, al no contar con la documentación, resulta complicado identificarlas si se ven inmersas en algún delito o hecho vial.



’Estamos convencidos de que un gobierno se puede transformar cuando todos nos hacemos responsables de nuestras acciones y es momento de que todos pongamos nuestro granito de arena y hagamos conciencia de los derechos y obligaciones que se tienen al usar este tipo de vehículos’, expresó.



Asimismo, hizo hincapié en la importancia de portar placas, licencia, tarjeta de circulación, casco y, de viajar únicamente los acompañantes permitidos.



’Este programa preventivo también busca la concientización de la población para transitar de manera correcta en motocicleta a lo largo y ancho del municipio’, expresó.



Argumentó que se exhortará a la ciudadanía para acercarse a los puntos de registro y se harán acompañar de personal de derechos humanos para no violentar los derechos de los viajantes.



Resaltó que la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), en coordinación con la Dirección de Movilidad, participan en este programa que se coordinará en distintos puntos del municipio, en donde se pedirá a los propietarios de motocicletas cumplan con lo establecido por el reglamento que se podrá revisar en la página oficial del municipio.



Cabe destacar que, durante el lanzamiento el edil estuvo acompañado del cuerpo edilicio; integrantes de motoclubes como "Almas Libres"; mototaxis; del comisario de Seguridad Pública Municipal, Lic. Omar Olvera Ríos; además de Directores de Movilidad Zona Norte y Sur.