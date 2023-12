Policías encabezan colecta de juguetes para niños de escasos recursos en Nezahualcóyotl

En un acto de solidaridad y humanismo por parte de los elementos de la Policía Municipal de Nezahualcóyotl que también se dedican a la lucha libre y con el objetivo de recolectar juguetes para niñas, niños de escasos recursos, encabezan la colecta que se llevará a cabo por medio del Nezatón 2023 el próximo sábado 30 de enero en la Explanada del Palacio Municipal, de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, así lo informó el alcalde Adolfo Cerqueda Rebollo.



El presidente municipal señaló que con el Nezatón 2023, el cual ya lleva dos ediciones anteriores, se busca superar la cifra de juguetes donados por las y los vecinos en años anteriores, logrando recolectar más de siete mil artículos como pelotas, juegos de té, carritos, muñecas, osos de peluche, así como juguetes no bélicos, entre otros; mismos que serán entregados el próximo cinco de enero a niñas y niños de cada uno de los 100 cuadrantes en los que se divide el municipio, a quienes los elementos de la Policía Vecinal de Proximidad ya tienen identificados por las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran.



Destacó que durante el evento los asistentes podrán donar juguetes preferiblemente nuevos, o bien usados pero que se encuentren en buen estado, limpios, desinfectados y que no sean bélicos, algunas opciones pueden ser: peluches, muñecas, carritos, luchadores de plástico, pistas de carreras, pelotas, y hasta bicicletas.



Indicó que en el evento participarán 50 clubes de automóviles provenientes de varios estados de la República quienes realizarán un show de vehículos; además habrá bikers, la presentación de Leslie Moreno, El Divo de Neza, demostración de baile a cargo de C&C Dance Estudio, La Choca, Ricky Show y Pestañas, así como representantes de asociaciones, mercados, iglesias, mototaxis, y fundaciones, que pondrán su granito de arena y amenizarán el evento para que resulte atractivo para todas y todos los que acudan a donar juguetes y apoyar esta buena causa.



Por su parte, el luchador y también elemento de la Policía Municipal de Nezahualcóyotl Rey Caballero, quien encabeza esta noble causa, reiteró la invitación a la población de la localidad para apoyar este evento y llevar una sonrisa a los niños que más lo necesitan sobre todo en estas fechas que son especiales para actuar con solidaridad.



Aseguró que confían en la solidaridad de la población de Nezahualcóyotl, pues siempre se ha distinguido por ser solidaria con este tipo de causas sociales y seguramente esta ocasión no será la excepción.



Finalmente, el presidente municipal Adolfo Cerqueda Rebollo recordó que este próximo sábado 30 de diciembre se llevará a cabo el Nezatón 2023 en la Explanada de Palacio Municipal, en un horario de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, al tiempo que también hizo un llamado a la población para donar un regalo para las niñas y niños de escasos recursos del municipio y llevar una sonrisa y alegría a sus hogares en una fecha tan importante como lo es el marco del Día de los Reyes Magos.