Policías Estatales hieren a joven en ambas piernas, en Medellín de Bravo

Medellin de Bravo, Ver. Policías Estatales con base en Medellín de Bravo que perdieron una pistola, trataron desesperadamente de recuperarla a toda costa, pero terminaron por herir de bala en ambas piernas a un joven empleado de una panificadora en su domicilio.



Este lamentable error se dio antes del mediodía de este jueves cuando una patrulla de la corporación rondaba su sector, pero a uno de los oficiales cuyos datos se llevaron desconocen que aparentemente viajaba en la batea se le cayó su arma de cargo tipo escuadra.



No fue hasta varios minutos más tarde cuando el agente se percató de lo sucedido, por lo que aviso a sus compañeros quienes a su vez iniciaron el "operativo" para buscar y recuperar el arma, ya que nadie había acudido en la comandancia tras encontrarla.



Tras algunas pesquisas, los policías obtuvieron la pista de que el arma fue recuperada por dos hombres que viajaban abordo de un taxi, por lo cual se desplazaron hasta la colonia Obrero Campesina donde fue visto por última vez.



Vecinos de la zona afirmaron que los supuestos policías llegaron vestidos de civil, algunos de ellos encapuchados y otros con uniformes sin insignias y al ver a un joven caminando comenzaron a perseguirlo.



Se trataba de Luis Manuel G. C. de 25 años de edad, quien afirmaron es un trabajador de la empresa Bimbo que no tiene ningún problema con nadie, por lo que al ver a los encapuchados echó a correr.



Los habitantes vieron al muchacho siendo perseguido por los presuntos policías hasta por encima de las azoteas, hasta que finalmente logró refugiarse en su casa en Plan de Ayala entre Carranza y Mártires de Río Blanco.



Al rodearlo en el inmueble le exigieron que entregara el arma que había encontrado, pero el agraviado ni siquiera sabía de que le hablaban, por lo que exasperados por su garrafal error, uno de los policías le disparó en ambas piernas.



Finalmente los oficiales se percataron de que tenían a la persona equivocada, pues él no era ni el taxista ni el pasajero que recogieron el arma, por lo que pidieron el apoyo de Paramédicos de Protección Civil Municipal de Medellín que le brindó los primeros auxilios.



Los agentes vestidos de civil y sin insignias se retiraron en la misma camioneta particular que tampoco llevaba logos de ninguna corporación y en el lugar se quedaron otros más ya debidamente uniformados a tomar conocimiento.



El joven trabajador de la Bimbo fue llevado a las instalaciones del IMSS para su recuperación, en tanto elementos de la policía ministerial llegaron para entrevistarse con la familia e iniciar la indagatoria para lo que resulte contra estos elementos.