Policía Ministerial detiene a 2 ex Municipales de Magdalena

Orizaba, Ver. Fueron detenidos este sábado dos ex policías municipales del municipio de Magdalena, por elementos de la policía ministerial, quiénes enfrentan una orden de aprehensión en su contra, por el presupuesto delito de lesiones dolosas calificadas.



Los detenidos dijeron llamarse: Federico "N" alias el Fede y Ramón "N" conocido como el Calihua, mismos que enfrentan el proceso penal 14/2022, en agravio de Jonathan Mixteco Mixteco de 18 años de edad, quien fue atacado el 30 de septiembre del 2018.



Se presume que en dicha fecha los ex policías municipales de Magdalena y ahora detenidos atacaron a balazos al joven Jonathan y un impacto de arma de fuego le perforó el hueso de la cadera, un testículo y el intestino, lo que no dejó en sillas de ruedas.



A consecuencia de la agresión, la familia le pidió a la alcaldesa en funciones Fortuna ta Zepahua Tequihuatle, la reparación de los daños y que pusiera a disposición de la Fiscalía a los presuntos responsables, pero la alcaldesa se negó.



Se conoce que ante la negativa de la autoridad la familia interpuso una denuncia ante Derechos Humanos y de esa denuncia le surgió la recomendación 73/2019, en dónde la Domisión de Derechos Humanos le pidió a la alcaldesa la reparación e indemnización de daños correspondientes, pero tampoco obedeció.



Se dice que la investigación continuó y al concluir sus funciones como Policías Municipales de Magdalena, les libraron un orden de aprehensión en su contra, la cual fue ejecutada este viernes.



Los detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Comandancia de la Policía Ministerial Acreditable y posteriormente fueron puestos a disposición de la Fiscalía Regional de Justicia, quien les legalizó su detención y les impuso prisión preventiva oficiosa la cual cumplen en el Penal de Mediana Seguridad La Toma de Amatlán de los Reyes.