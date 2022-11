Policía de Texcoco detienen a mujer que robó una motoneta en Rivapalacio

Policías municipales de Texcoco aseguraron a una pareja en la comunidad de la Magdalena Panoaya en Texcoco, al ir circulando sobre la carretera Texcoco – Lechería en dirección al municipio de Atenco a bordo de una motoneta con reporte de robo vigente.



Los hechos ocurrieron en la entrada del poblado de la Magdalena Panoaya, luego de una denuncia al Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C 4), en donde a través de las cámaras de vigilancia se pudo observar como la mujer sacó la motoneta de un domicilio particular en el poblado de Vicente Rivapalacio, misma que le fue entregada por el sujeto, que ya en la carretera la iba resguardando a bordo de una camioneta de color blanco.



Ante ello la policía municipal le marco el alto, y al hacer una revisión de rutina y buscar en la base de datos detectaron que la motoneta Italika tipo w150 modelo 2022 en color rojo con negro, sin placas de circulación contaba con reporte de robo vigente.



Ante las evidencias la fémina negó el robo, asegurando que la compro desde hace un año, por tal motivo los elementos policiacos a fin de deslindar responsabilidades presentaron a Claudia ’N’ de 44 años y a Jaime ’N’ de 46, junto con la motoneta y una camioneta Ford tipo Pick up doble cabina con placas del estado de México, ante la Fiscalía Regional de Texcoco, por el presunto delito de encubrimiento por receptación cometido en agravio de la administración de justicia.