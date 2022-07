Podría AMLO pausar refresqueras y cerveceras en NL para llevar agua a la gente

Ante los problemas de sequía que se presenta en Monterrey, Nuevo León, el Gobierno de México federal ha planteado la posibilidad de que pausen la producción de la industria cervecera y refresquera, que durante décadas han explotado los mantos acuíferos, para poder abastecer a los ciudadanos.



Monterrey y su zona conurbada vive desde febrero del presente año la escasez de agua, , lo que ha obligado a los cinco millones de habitantes a vivir bajo cortes diarios de agua de más de 12 horas y en algunos casos hasta días.



Con temperaturas que superan los 40 grados, las reservas están prácticamente secas, con menos del 5%, como la presa de Cerro Prieto o La Boca; ésta última a pesar de ser una presa pequeña, de 39 millones de metros cúbicos, tiene una importancia estratégica debido a que surte el sur de la ciudad industrial de Monterrey.



Ante esto, el presidente López Obrador expresó durante su conferencia de prensa matutina que hará un llamado a las cerveceras y refresqueras para detener su producción con el fin de atender la escasez de agua.



Señaló que el llamado es hacia ellos debido a que hay casos en donde no se puede parar una empresa porque el reinicio de su actividad llevaría un año, sin embargo la situación es distinta con las cerveceras y refresqueras.



En ese sentido, López Obrador recordó que tanto las cerveceras como las refresqueras gozan de permisos federales desde hace décadas para explotar los mantos acuíferos con el fin de mantener activa su producción.



’En el caso de Nuevo León que en estos días ya tomen la decisión de no consumir agua para cerveza, para refresco y que se destine toda el agua para uso doméstico, que nos ayuden en eso. Pero si se complica más la situación, hay que seguir aportando, incluso detener la producción y dedicar toda el agua que se requiera a la gente’, dijo.



’Se está actuando, en el caso de Nuevo León fue el Secretario de Gobernación, [Adán Augusto López], habló con empresarios. Lo cierto es que sí están ayudando, pero es grave la situación en Monterrey. Vamos a seguir pidiendo más apoyo de quienes tienen agua para riego, que ayuden, que se solidaricen con la población que necesita el agua en las ciudades, en la zona metropolitana, y también que se sumen todas las empresas’, señaló el Presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa matutina.



El mandatario federal afirmó que las empresas que decidan dar parte del agua que utilizan para sus producciones serán apoyadas por el gobierno federal.



’Hay dos empresas que distribuyen Coca-Cola, tengo entendido que una de ellas ya aportó (agua) y otra no. Entonces, llamaría a todas para que apoyaran, lo mismo en el caso de la cerveza. Pueden decir que ya están aportando, pero si se complica más la situación hay que seguir aportando e incluso detener la producción, apoyar a la gente’, expuso el jefe del Ejecutivo federal.



El mandatario federal expresó que si bien en nueve estados existe una alerta por sequía, es en Nuevo León donde enfrentan una de las mayores crisis hídricas en más de tres décadas.Con información de SIN EMBARGO