Pluralidad nivel UAEH: ratifican como rector al único aspirante que permitieron inscribirse

No fueron pocos los funcionarios y personajes cercanos a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) quienes esta misma tarde, en redes, compartieron su ’nerviosismo’ por la asamblea del Consejo Universitario en la cual saldría electo el nuevo rector, pese a que hace décadas quien decide es una sola persona y a que el registrado, fue sólo uno.



Y al igual que en otras ocasiones, las muestras de apoyo ’espontáneas’ fueron difundidas por sus redes orgánicas tan pronto eran expresadas y con precisión de relojero, pues apenas se tomaban la foto, abandonaban el lugar los docentes y alumnos ’invitados’ -vía pase de lista-, con la satisfacción del deber cumplido en los rostros de los primeros, y la esperanza de obtener algún punto como recompensa en su calificación para los segundos, beneficio que perdura la simbiosis entre el acarreador y el acarreado.



Sociedades de alumnos, aquellas por las que hace veinte años no se vota de manera directa -para evitar sobresaltos así sea a costa de sacrificar verdaderos liderazgos-, ahora tendrán la función de llevar la verbena a cada escuela, instituto y campus de la institución. El cénit de dicha algarabía sin embargo, no puede ocurrir en otro lugar que no sea en el hogar -adaptado ahora como despacho- de Sosa Castelán, que es donde el rector recibirá, de facto, su corona y su trono, pues la sesión de Consejo Universitario no es sino un mero protocolo institucional para simular que las cosas se hacen conforme marca la legislación universitaria.



Oficialmente, Octavio Castillo es el nuevo personero de Gerardo Sosa Castelán.



Su misión, aunque simple en el papel, guarda cierta complejidad al tener que aprender a identificar cuándo es que se le requiere como mediador de la voluntad de ’Gerry’ y cuándo es que debe agacharse o hacerse a un lado para dejar que sea su jefe el que lleve por su cuenta las negociaciones. Porque Sosa no siempre es claro en esos asuntos -maneja distintos criterios para idénticas situaciones- y un error de esos puede ir desde ser objeto de humillación pública hasta la renuncia anticipada al cargo.



La UAEH no es autónoma, ni plural, ni mucho menos democrática… aunque para ser sinceros, no es como que alguna vez lo haya sido; es más, una parte importante de su comunidad permite que siga en las mismas condiciones porque cuando mira hacia afuera, sencillamente no encuentra un solo proyecto o modelo exitoso que haya opacado su crecimiento como para ponerse a pensar seriamente en que necesitan un cambio.



Allá, sigue siendo 1980, al menos en cuanto a la designación de sus autoridades.