¡Plop¡ Quiere candidata justificar imposición... con su propia imposición

La precandidata presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, se pronunció buscó justificar el hecho que hayan impuesto los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) al panista Santiago Taboada para competir la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, poniendo de ejemplo su caso.



Al finalizar su entrega de constancia que la certifica como precandidata del PRD a la Presidencia de la República, Gálvez Ruiz lamentó que el priista Adrián Ruvalcava del PRI renunciara y la acusara de ser responsable de la imposición del exalcalde de Benito Juárez, pues sostuvo que no dependió de ella elegir al precandidato único del frente opositor para la capital del país.



’Yo no tomé la decisión, la decisión la tomaron los presidentes de los partidos… yo lo único que le pedí a los dirigentes nacionales es que en cada caso se busque elegir a la persona más competitiva. En lo personal le tengo buen aprecio a los tres precandidatos y sé que la decisión se toma en función de encuestas, se había planeado un proceso, pero al final pasó lo mismo que conmigo que ya no fuimos a la elección, sino que se construyó un acuerdo político, y eso en política se vale’, declaró.



’Si la decisión de los partidos es esa, yo voy a cerrar filas. Yo respeto a la decisión de los partidos, en los partidos me garantizan que era el personaje más competitivo, pues ahora sí que confío en eso’, reafirmó.



La Senadora con licencia también aplaudió que el perredista Luis Espinosa Cházaro se haya quedado a fortalecer el Frente opositor y no descartó que se incorpore a su equipo de campaña.



’Mi reconocimiento a Adrián, a Cházaro y por supuesto mi felicitación a Santiago Taboada y ahora a pegarle duro para ganar la ciudad’, agregó.



A unas horas de que arranque su precampaña en Ciudad Juárez, Chihuahua, la precandidata de la oposición viajará a Coyuca de Benítez, Guerrero, para brindar un reconocimiento a los brigadistas que laborar en la zona para apoyar a las personas afectadas por el huracán ’Otis’.



’Voy a reconocer a las brigadas que han estado trabajando voluntarias, hay un trabajo muy interesante hecho en Coyuca, silencioso, no hemos querido pues difundir, no hemos querido llevar medios’, comentó.



Xóchitl Gálvez Ruiz hizo oficial su por la Presidencia de la República del Frente Amplio por México al entregar su certificado como precandidata del PRD y del PRI.



En el primer acto público y acompañada por el líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, la Senadora con licencia prometió hacer una campaña desde el corazón, porque busca erradicar el odio y la división en el país para que haya mayor oportunidades para la población mexicana.



En un segundo acto, respaldada por el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, agradeció a los partidos de oposición por abrirse a una candidatura ciudadana.



Asimismo, reiteró que su proyecto de Nación busca atender un México incluyente, de libertades, donde las voces de las mayorías hagan eco y las voces de las minorías siempre sean escuchadas.



La imposición de Santiago Taboada Cortina como el candidato del Frente Amplio por México en la CdMX provocó tensiones en los partidos de la coalición tras dejar fuera a dos de sus cuadros fuertes en la capital: Adrián Rubalcava y Sandra Cuevas, aunque esta última al final no se registró.



Luego de una semana tirante de negociaciones que no pudo concluir antes del miércoles, única fecha en que los aspirantes podrían inscribirse al proceso interno, la noche del viernes las dirigencias de la coalición -PAN, PRI y PRD- eligieron a Santiago Taboada como su candidato para buscar la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en 2024.



El perredista Luis Espinosa Cházaro y el priista Adrián Rubalcava, quienes también se habían inscrito para competir por la candidatura, quedaron fuera con esta decisión de las dirigencias.



En un comunicado enviado por el Frente Amplio por México se informó que el órgano de gobierno de la coalición determinó que solo uno de los aspirantes logró el consenso de los tres integrantes de esa instancia para ser considerado precandidato: Santiago Taboada, Alcalde con licencia de Benito Juárez.



’Recibió el respaldo de la totalidad de los integrantes del órgano de gobierno y, por lo tanto, es considerado precandidato de la Coalición Va por la Ciudad de México a la Jefatura de Gobierno’, se lee en el comunicado.



Agregaron que la decisión se comunicará al Partido Acción Nacional para que bajo su orden estatutario se continúe el procedimiento de selección, así como a las dirigencias de los partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática para los efectos legales correspondientes.



Esta semana las dirigencias del PRI, PAN y PRD estuvieron en negociaciones para designar a sus candidatos, pues Cházaro y Rubalcava no querían bajarse de la contienda, incluso este último dio una conferencia el viernes en donde aseguró que las encuestas lo posicionaban en el primer lugar por lo que sería ’injusto’ que se dejara fuera a los aspirantes por la decisión de un ’pequeño grupo’, en referencia a las negociaciones de las dirigencias.



’Entendimos los participantes, que la negociación sería entre pares, no que habría una negociación, si es que la hay, porque desconozco, en donde nosotros no somos parte, y en donde pudiese estarse definiendo el futuro de la ciudad a partir de una decisión de un pequeño grupo, que sin duda tienen el control de los partidos pero que han pregonado, y espero que así continúe que la democracia es lo que nos ha fortalecido’, dijo en conferencia el Alcalde con licencia de Cuajimalpa.



La Alcaldesa de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, aseguró el pasado 12 de noviembre que no se bajaría de la contienda y se iba a registrar, pero eso no ocurrió. Diversas versiones que circularon después afirmaban que daría su apoyo a Rubalcava, quien podría renunciar al PRI e irse al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ante la decisión de las dirigencias.



La periodista Leticia Robles de la Rosa, con una larga trayectoria cubriendo la fuente política, reveló que Rubalcava se enteró de la designación de Taboada en redes sociales. Alejandro Moreno Cárdenas, líder del PRI, ni siquiera le avisó.



La decisión de imponer a Taboada podría restarle votos a la coalición en las alcaldías Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Tlalpan, Contreras y Azcapotzalco, según diversos análisis.



Santiago Taboada, candidato elegido por el Frente para la Ciudad de México, es señalado por las autoridades y vecinos de la Alcaldía Benito Juárez por estar vinculado en la trama de corrupción del Cártel Inmobiliario, específicamente en el caso City Towers Black, un desarrollo con 808 departamentos de lujo que ha estado en la mira luego de que funcionarios de la Alcaldía entregaron permisos a cambio de departamentos.SIN EMBARGO