Piqué anuncia su retiro del futbol!!!

El central del Barcelona Gerard Piqué anunció su retirada del futbol y que el partido liguero del próximo sábado ante el Almería será el último encuentro que dispute en el Camp Nou, según confirmó en un video publicado en sus redes sociales.



El futbolista catalán dio la noticia en el clip, cuya duración fue de dos minutos aproximadamente. En este Piqué hizo un recuento histórico de su carrera, desde sus inicios en La Liga Española hasta el punto de su decisión de retiro.





La despedida de Piqué del futbol

El jugador del azulgrana emitió un agradecimiento general en una de las declaraciones del video y expresó que ser futbolista profesional había sido un sueño desde la niñez.



“Vosotros, culers, me lo habéis dado todo, y ahora que los sueños de ese niño se han cumplido quiero deciros que es el momento de cerrar este círculo. Siempre he dicho que después del Barça no habría otro equipo, y así será. Este sábado será mi último partido en el Camp Nou”.