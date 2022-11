Piensa señito que comprar en un City Market la hace fifí y le da clase; la acaban en redes

Una señora fue exhibida en redes sociales luego de que arremetiera en contra del diputado Gerardo Fernández Noroña, por haber comprado en City Market, donde según ella es para la clase alta.



’¿Qué está haciendo en City Market, díganos, platíquenos?’, dijo una mujer al legislador del Partido del Trabajo, quien prefirió concentrarse en su teléfono celular. Su reclamo, sin embargo, no fue unánime. Otra mujer que estaba allí le respondió: ’¿No podemos vivir en paz?’, expresó.



No qué de la 4T? No qué todos nos debemos a la pobreza franciscana? @jrsestaca @vampipe @jrisco . Hoy @fernandeznorona comprando en city market y sí, no tendría nada de malo, si todos los@mexicanos tuviéramos los mismos derechos. Doble moral pic.twitter.com/srgkOR6X8o — karina espitia (@kryespitia) November 1, 2022

Estar en la comercial mexicana con nombre gringo ya es de fifís y nadie puede ir 🤣



PERDÓN SI ALGÚN DÍA VOY A COMPRAR Y NO PAGO EN DOLARES pic.twitter.com/doXkB1gz8m — Jorge M. Glez. 🇲🇽 (@JMZelaznog) November 2, 2022

¿Si compras en City Market eres rico o cómo?

¿Está prohibido a menos que cumplas con cierto poder adquisitivo?

¿Quién polariza a quién? — Mario Victorino (@MarioVictorino) November 2, 2022

Clàsica cabeza hueca derechanga😅🤣😂💩💩🤡🤡 — jesse flores (@jessefl68287450) November 2, 2022

Lo que nunca dirán es que los agresores salieron pitando de City Market Cuernavaca, mientras que yo, no sólo hice mis compras, si no que recibí muestras de afecto de los trabajadores del lugar. Fin de la historia. pic.twitter.com/qE0VJ0NcFa — Fernández Noroña (@fernandeznorona) November 2, 2022

Ante esto, varios usuarios la criticaron por considerar City Market exclusivo para las clases altas.El director del periódico Excélsior, Pascal Beltrán del Río, intervino en la conversación: “¡Bienvenido al capitalismo, @fernandeznorona! ¿Verdad que es mucho mejor que el mundo del que tanto hablas pero en el que no crees ni en sueños, aquel en el que no existe el City Market porque todas las empresas las mal maneja el Estado? ¡Gracias por creer en la economía libre!”, escribió.Fernández Noroña le respondió: “Este pandejo ¿en que sistema económico crees que vivimos Pasquín @beltrandelrio? Por cierto, a mi me gustaba comprar en las tiendas de la @UNAM_MX y de @Tu_IMSS, pero las destruyeron. La economía mixta, es capitalista, por si no te has enterado. ¿para eso estudiaste en EEUU?”.Esta mañana, el también aspirante a la candidatura presidencial escribió en su cuenta de Twitter: “Segregacionismo, la derecha quisiera un sistema segregado como el que vivieron en los estados del sur de los Estados Unidos los afroamericanos y los blancos. La derecha y un sector clasemediero de derecha se creen blancos. Y consideran que nosotros somos negros”.