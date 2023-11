Piden destitución del rector de la UAEMEX por supuesto desvío de recursos

Esta mañana, personal de mantenimiento, administrativo y estudiantes de la comunidad estudiantil de la Unidad Profesional Chimalhuacán de la UAEMX, se trasladaron a la ciudad de Toluca en el monumento al maestro, para exigir la destitución del rector, Carlos Eduardo Barrera Díaz.



Así como de, Raúl Vargas Torres, Marco Aurelio Cienfuegos, Irma Eréndira Morena Fierro, Rubén Ochoa Mora y Luis Raúl Ortiz Ramírez, por complicidad en los desvíos de recursos.



El coordinador general de dicho plantel educativo, José Pedro Vizuet López, expuso que el rector junto con su secretaria de administración, daban dinero a los antiguos directivos para pagar pipas de agua en tanto que el espacio tiene tomas para este servicio.



Estaban utilizando ese dinero para generar condiciones de corrupción, pues ODAPAS se presentaba al plantel y nos cobraban cuotas de consumo de años anteriores, añadió Vizuet López.



De igual forma, acusó que Barrera Díaz, no sale de su espacio de la rectoría y no visita otros planteles, se dedica hacer relaciones alrededor tratando de quedar bien con la gobernadora estatal, Delfina Gómez Álvarez, haciéndose pasar por morenista cuando es conocida su condición de priísta.



Su grupo cercano se dedica a saquear la universidad y de todas las facturas existentes registran un monto irregular de más de 20 millones de pesos mensuales.



Se presume que ’pagan rentas a ex funcionarios del estado de México, como el caso de Ernesto Nemer ex Secretario General de gobierno, a quien le pagan la renta de su casa por un monto de 200 mil pesos desde hace más de 10 años.



Los manifestantes, exigen trasparencia en el uso de los recursos, el no cobro a los créditos a las materias que realizan cada semestre y mejores condiciones de trabajo, así como reforma inmediata a la legislación universitaria y sus reglamentos.



También, incluyeron dentro del pliego petitorio elaborado por la comunidad universitaria de los diferentes campus de las UAEMX, que no se ejerza presión ni ningún tipo de represalia sobre los demandantes, en este caso, profesores, administrativos y estudiantes.