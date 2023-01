Piden suspender la entrega del Salario Rosa ante inicio de proceso electoral

Naucalpan, Méx., 11 de enero de 2023. El gobierno del Estado de México debe suspender en periodo electoral la entrega del Salario Rosa que es una dádiva sin un padrón y una programación que transparente su uso, pues tiene un propósito meramente electoral exigió el presidente de la Comisión Electoral y de Desarrollo Democrático, Isaac Montoya Márquez.



Esto, luego que el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunciara que el gobierno federal entregará por adelantado pensiones y apoyos sociales en el Estado de México y Coahuila para no interferir en las elecciones para gobernador, porque "así lo establece la ley".



El diputado local de Morena aseguró que, así el gobierno federal se apega a los principios que le rigen y está siendo consecuente, pero sobretodo está respetando el Estado de Derecho.



Asimismo, el representante popular señaló que de mantener la entrega del Salario Rosa el gobierno estatal puede estar delinquiendo durante el proceso electoral en el que se buscará disputar la gubernatura.



Enfatizó que los diputados de Morena han insistido sobre el uso electoral que da el gobierno estatal a la Tarjeta Salario Rosa, al usar la situación que enfrentan mujeres en pobreza, por ello han pedido la comparecencia de funcionarios para que transparenten el ejercicio de los recursos y padrón de beneficiarias, ante la oposición de la Alianza PRI-PAN-PRD que votaron en contra del punto de acuerdo de urgente y obvia resolución.



El legislador de la bancada de la Esperanza recordó que este programa ha tenido incrementos presupuestales anuales y cambios en las reglas de operación a capricho en función de intereses políticos.

También recordó que, diputados de Morena han denunciado que mujeres mexiquenses han padecido discriminación ya que al no tener afinidad al PRI no pueden ser beneficiarias del programa Salario Rosa, apoyo que debería otorgarse sin distingo de colores.



Así que, enfatizó el diputado local de Naucalpan, hacemos un atento llamado para que el gobierno estatal siga el ejemplo del gobierno federal y suspenda la entrega del Salario Rosa en sus distintas vertientes, durante el proceso electoral para renovar la gubernatura del Estado de México.