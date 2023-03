Piden nueve organizaciones apoyos a productores

El pasado fin de semana, nueve organizaciones que integraron la Alianza Campesina Agropecuaria por Hidalgo (ACAH) solicitaron al gobierno de Julio Menchaca Salazar atender las demandas de los productores agrícolas, a quienes durante décadas se han visto afectados por la indiferencia por parte del gobierno estatal.



Los secretarios de Gobierno, Guillermo Olivares Reina; de Planeación, Miguel Tello; y de Agricultura, Napoleón González, aseguraron que, con el gobierno de la Cuarta Transformación que hoy existe en Hidalgo, ahora sí le irá bien al sector.



Las nueve organizaciones que hoy integran la ACAH son la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas, que es encabezada por José Luis Cruz Aguilar; el Barzón Hidalgo, que dirige Antonio Salim; la ANAC, a cargo de Ernesto González Canales; y la Central Campesina Cardenista, de Juan Carlos Ramírez Diaz.



Figuran, también, el Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche (FRENAPROCOL), de José Luis González Martínez; el Frente Popular Francisco Villa (FPFV), que lidera Israel Juárez Diaz; Ignacio Olvera Caballero, del Movimiento Popular Felipe Ángeles (MPFA ); Tomas Pérez Mejía, dirigente de la Unión de Trabajadores del Campo (UTC ); y Erasto Tolentino Castro, de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA).



Entre las propuestas que la ACAH se propone impulsar, lo mismo figura el rescate del xoconostle que el desarrollo de la propiedad social, saneamiento y requerimientos de suelos, precios justos para los productos, crear el Sistema Alimentario Hidalguense, el revestimiento de canales de riego y la capacitación y transferencia de tecnología.



En un encuentro realizado en Huasca y en el que quedó formalizada la creación de la alianza y se tomó protesta a su mesa directiva, los integrantes de la nueva organización se pronunciaron por una política integral que atienda las apremiantes necesidades del campesinado en Hidalgo, sector con el que, destacaron, hay una deuda histórica.



Y fue a partir de esa coincidencia de que el campo está mal y que es ahí donde la pobreza más se ensaña, que de la ACAH surgieron propuestas y demandas y de los funcionarios estatales compromisos.



Así, por ejemplo en el foro, que congregó a casi mil campesinos de los distintos municipios del estado, Miguel Tello, titular de Planeación, afirmó que a los campesinos ahora sí les va a ir bien. "Nosotros nos vamos a encargar de ayudarles".



Reconoció que históricamente se les hizo a un lado y las tierras quedaron abandonadas. "Hoy lo que alguna vez fueron graneros son regiones con escasez de agua, rezagada y con producción mínima".



Convocó al campesinado estatal a no dejar solo al gobierno: "Ayúdennos, ya que estamos haciendo todo para solucionar los problemas y no vamos a dejar de hacerlo".



Miguel Tello subrayó que las organizaciones sociales lucharon por décadas por un gobierno del pueblo y necesitamos consolidarlo. "Ya no somos oposición, somos gobierno. Queremos que el campo vuelva a ser grande, vamos a hacerlo juntos".



En su oportunidad, el responsable de aplicar la política agropecuaria de la Cuarta Transformación en Hidalgo, Napoleón González, reconoció el trabajo de los productores y especialmente el de la mujer y aseguró que el de Julio Menchaca es un gobierno sensible a las necesidades y los retos que enfrenta el estado.



Prueba de ello, dijo, es que "hoy tenemos un presupuesto histórico, 42 por ciento mayor que el del 2022 y se va a aplicar de manera clara y transparente".



Indicó que ya se abrieron ventanillas para acceder a programas para impulsar el campo. Se trata de devolver la grandeza al campo hidalguense.



En una primera etapa se canalizarán 106 millones de pesos en un sólo programa con reglas de operación sencillas.



"No hay de otra, si queremos que Hidalgo sea potencia tenemos que hacer que el campo produzca. El Gobierno del estado volcará agrónomos, médicos veterinarios, biólogos y otro tipo de profesionistas que estarán ahí, donde verdaderamente se necesitan y no en escritorios. Vamos por la autosuficiencia alimentaria y económica en el campo".



Tras tomar protesta a la mesa directiva de la alianza, el secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reina dijo, de entrada, que el lema zapatista de tierra y libertad aún está pendiente.

Opinó que en los últimos 30 años el campo ha vivido una etapa oscura y que el reto en estos tiempos es monumental.



"Necesitamos revertir el daño causado al campo y revertirlo significa que lo limpiemos de la contaminación, que trabajemos con base en la técnica y que produzcamos más. Eso que hace falta es lo que el gobierno va a buscar que no falte", expresó el responsable de la política interior del estado.



Se tiene que empezar y no demorar la atención al campo, señaló para luego advertir que quienes piensen que la discordia y el conflicto abonan al campo dense por enterados que los hidalguenses ya sabemos esa historia y no van a tener éxito. "Eso sucedió durante 90 años. No nos enganchemos con quienes hacen del conflicto un modus vivendi".