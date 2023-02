Piden investigar si también Alfredo Del Mazo está involucrado en nota contra candidata de Morena

Ecatepec, Méx, 23 de febrero del 2023.- El diputado de Morena, Faustino de la Cruz Pérez consideró como insuficiente la renuncia presentada por Jorge Pérez Zamudio, a la coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del Estado de México, tras ser señalado por Horacio Duarte, coordinador de la precampaña de Delfina Gómez Álvarez, como el responsable de enviar información falsa a medios de comunicación para su publicación, ’debe de iniciarse una investigación y se debe de castigar conforme a la Ley’.



Horas después de que Horacio Duarte, denunciará en conferencia de prensa que el funcionario estatal envío a diversos medios de comunicación material donde se señalan presuntas irregularidades cometidas por Gómez Álvarez en la Secretaría de Educación Pública con el programa ’La Escuela es Nuestra’ durante 2021, con ’instrucciones precisas’ sugiriendo titulares para las notas periodísticas, mismo que fue publicado en diversos periódicos y redes sociales, el Coordinador General de Comunicación Social presentó su renuncia, ’lo que prueba su culpabilidad’, subrayó el legislador.





El representante del pueblo en la LXI Legislatura Local informó que la Secretaría General de Gobierno del Estado de México dio a conocer, a través de un comunicado que, ’con fecha de 22 de febrero de 2023, se ha aceptado la renuncia del Coordinador de Comunicación Social del Gobierno del Estado de México, Jorge Pérez Zamudio’.



Puntualizó que si el ex funcionario fuera inocente de los señalamientos realizados por Horacio Duarte no hubiera presentado su renuncia.



No obstante, destacó que debe de iniciarse un proceso ante la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE), ya que se presume que se utilizaron recursos públicos para la difusión de una nota difamatoria en contra de la precandidata de Morena a la gubernatura del Estado de México.



’Se debe de investigar si se pagó por la publicación de las notas y si sólo se encuentra involucrado Pérez Zamudio o él ejecutó las instrucciones de otro funcionario público e incluso del Gobernador Alfredo Del Mazo’, precisó.



La guerra sucia en contra de la maestra Delfina se ha incrementado, debido a que va arriba por alrededor de 20 puntos en las preferencias electorales, de acuerdo a diversas casas encuestadoras.



’Tienen miedo porque los ciudadanos quieren la transformación en el Estado de México, por lo que el PRI y sus aliados cometen error tras error, motivo por el cual nosotros seguiremos denunciando las irregularidades y probables delitos electorales’, finalizó.