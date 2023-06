Piden incremento en las tarifas del transporte público

Naucalpan, Méx.- Dado el rezago en el tema de movilidad en el Estado de México, es necesaria una revisión a conciencia y detenida del servicio de transporte público, sin duda se tiene que llegar a acuerdos consensados entre las partes, la autoridad y los transportistas, pero pensando sobre todo en la ciudadanía, afirmó el diputado local, Isaac Montoya Márquez, tras la propuesta de algunos concesionarios de un posible aumento en las tarifas.





A 3 meses de la transición del gobierno estatal, el Instituto del Transporte del Estado de México señaló que no harán valoraciones para aumentar la tarifa del transporte público en la actual administración, que encabeza Alfredo del Mazo, aunque han recibido dos solicitudes formales.





El integrante de la Comisión Legislativa de Comunicaciones y Transportes, refirió ’cuantas veces no se han visto incrementos, que no vienen acompañados de mejoras sustanciales en el servicio de transporte público que se ofrece en los diversos derroteros que existen en el Estado de México’.





Tan solo en 2007, el gobierno estatal tenía un registro de 4,361 derroteros, mismos que son atendidos por 326 empresas conformadas como sociedades mercantiles. Y de los 17.9 millones de habitantes, 5.6 millones de personas utilizan el sistema del transporte público en la entidad todos los días.



Sin embargo, el legislador de Morena, consideró, ante un asunto de gran complejidad que debe abordarse con cuidado, debe escucharse al gremio transportista, porque tiene mucho que decir, mucho que aportar y son los principales interesados en que también esté bien la ciudadanía.





Ya que, cientos de familias de transportistas, también son parte de los usuarios del transporte público y muy pocas veces se atiende a los transportistas, a los dirigentes, a los trabajadores para que haya un mejor servicio y que sea consensado y que se refleje no solo en beneficio del gobierno estatal, sino principalmente de la ciudadanía y de quienes trabajan a diario en la prestación del servicio de transporte colectivo.