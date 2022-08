Piden condonar pago de agua a quienes padecen escasez en Ecatepec

Ecatepec, Méx., a 03 de agosto de 2022. Debido a que en este municipio más de 500 mil personas, padecen grave desabasto de agua, casi un tercio de la población, el diputado Daniel Sibaja González, llamó al Cabildo de Ecatepec, a que consideren la condonación hasta del 100 por ciento del pago por derechos de suministro de agua potable de uso doméstico, a quienes no cuentan con el servicio.



Recordó que en la aprobación de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el ejercicio fiscal 2022, se estableció que los 125 Ayuntamientos pueden realizar la condonación de manera proporcional en el pago de derechos por suministro de agua potable en uso doméstico.



Llamó al alcalde por ministerio de ley Ernesto Santillán Ramírez a considerar esta medida en apoyo a la economía de las familias, pues hoy deben pagar el costo completo del servicio aunque no cuenten con agua en la red domiciliaria, pues tan solo en la Quinta Zona donde se enfrenta el mayor desabasto, hay un consumo promedio de 20 litros de agua al día por persona.



Refirió que un tercio de la población de Ecatepec enfrenta el desabasto de agua, pues de acuerdo al INEGI el municipio tiene 1.6 millones de habitantes, y se ven obligados a comprar pipas de agua, que oscilan entre 140 a 200 pesos por 1,000 litros de agua proporcionada, y en un mes representaría un gasto de alrededor de 560 pesos.



El legislador de Morena propuso las consideraciones para quienes se encuentran en el régimen de tarifa única de acuerdo al Código Financiero del Estado de México y Municipios, ya que están recibiendo de manera intermitente el servicio.



’Dada esta situación injusta en el pago de derechos, se estipuló que los ayuntamientos a través de sesión de Cabildo podrán condonar este pago de derechos, de manera proporcional al agua que reciban, quiere decir que si reciben en menor medida agua por la red de distribución deberán de pagar menos conforme a la ley’, precisó Sibaja.



Los gobiernos municipales son los responsables de recaudar las contribuciones por los derechos del suministro de agua potable, y cuantifican a través del medidor, o mediante una tarifa fija mensual o bimestral, en la que depende el tipo de vivienda y el municipio al que pertenece el contribuyente.



’Se propone a consideración hasta el 100 por ciento porque existen tanto colonias que no reciben agua en un mes como localidades que lo reciben de manera intermitente, ya sea esporádicamente o en días determinados’.



Daniel Sibaja sostuvo que el problema de desabasto de agua en estos municipios debe considerarse de manera financiera y ser sensibles ante las adversidades de las familias, y proporcionar una condonación porcentual a la contribución del servicio de agua, el cual es un derecho dado constitucionalmente y que no reciben algunos hogares mexiquenses.



En este sentido, el morenista, agregó la propuesta es que se le cobre adecuadamente a la gente, no se puede cobrar lo mismo a quien tiene agua diario, que a quien le llega una o dos veces a la semana, eso es justicia social, porque arriba de la salud, la educación y seguridad, la tarea básica de un gobierno debe ser que los ciudadanos tengan agua.