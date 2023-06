Piden clausurar estación de carburación en Izcalli tras fuga de gas LP

Ecatepec, Méx., a 13 de junio de 2023.- Luego de que alumnos del Jardín de Niños Mexiquense fueran desalojados por una fuga de gas LP, registrada en una estación de carburación en Izcalli Jardines, el diputado Faustino de la Cruz exigió la intervención del Gobierno del Estado para frenar de manera definitiva la operación de este lugar, que opera de manera clandestina y que además incumple la normatividad en materia de protección civil.



El 7 de junio a las 11 horas se percibió un intenso olor a gas, que obligó al desalojo de los alumnos del Jardín de Niños Mexiquense; la fuga provenía de la calle Faisanes y Avenida Palomas, donde se ubica la gasera clandestina y vecinos reportaron que por la noche y mañana, fueron ingresados cilindros de gas LP de gran tamaño.



De acuerdo con vecinos y padres de familia, la gasera representa un gran peligro porque se ubica solo a espaldas del jardín de niños, además de que hay cerca una maderería, una gasolinera y otra primaria, situación por lo que ya realizaron una protesta y bloqueo vial.



En este sentido, el diputado Faustino de la Cruz pidió a los gobiernos estatal y municipal que frenen a toda costa la operación de la estación de carburación, y emita una suspensión definitiva porque fue instalada fuera de la normatividad, y se debe prevenir riesgos, y privilegiar la seguridad de los habitantes.



El Ayuntamiento colocó sellos de suspensión, como una medida de prevención, pues tras una verificación comprobaron que la estación carece de todas las medidas de protección civil, al no contar con dictamen de protección civil vigente, programa específico en la materia, ni mínimas medidas de seguridad, adicionalmente a que no disponían de extintores, botiquín, señalamientos, salidas de emergencia, detectores de humo, sistema fijo contra incendios, válvulas de bloqueo ni cumplían con medidas de almacenamiento de productos y sustancias químicas, entre otras irregularidades.



’Exigimos que, en esta recta final del gobierno estatal, no se den permisos sin mayor revisión, que no vayan a dar licencias de funcionamiento de negocios que puedan generar problemas de protección civil a la población’.



Por ello, el diputado de Ecatepec, pidió que el gobierno mexiquense omita otorgar licencias para gaseras, gasolineras y negocios de alto impacto, y que los funcionarios que emiten permisos, no lo vean como el Año de Hidalgo, sin certificar que cumplen con todas las normas, y no ponen en peligro a la gente.



La estación de gas LP, colinda con la barda del Jardín de Niños, y el tanque de gas se ubica a escasos metros de esta, cuando la normatividad vigente establece un mínimo de 30 metros, de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEDG-2004, Estaciones de gas L.P. para carburación. Diseño y construcción.



En el apartado 7.0 sobre especificaciones civiles señala que entre la tangente de los recipientes de almacenamiento de una estación comercial y los centros hospitalarios y lugares de reunión debe de haber como mínimo una distancia de 30 metros, y en el caso de las distancias entre la tangente de los recipientes de almacenamiento de una estación comercial, a las unidades habitacionales multifamiliares, estas distancias deberán de ser también de 30 metros como mínimo.