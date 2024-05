Pide Tania Meza dar garantía de espacios libres de violencia para juventudes

La candidata común de Sigamos Haciendo Historia en Hidalgo, Tania Meza Escorza, resaltó la importancia de brindar espacios de opinión y participación para los jóvenes en la esfera política y económica. Enfatizó la necesidad de un voto informado por parte de este sector en las próximas elecciones del 2 de junio.



Tania Meza Escorza subrayó que los gobiernos tienen una deuda pendiente con la juventud, por lo que es fundamental proporcionarles entornos seguros y pacíficos donde puedan expresar sus opiniones y participar activamente en la vida política y económica.



La abanderada por los partidos Morena y Nueva Alianza para la diputación local del distrito XII insistió en la urgencia de garantizar ambientes libres de violencia y promover la paz social para los jóvenes, reconociendo su importancia en el desarrollo y el bienestar de la sociedad.



’Y el deporte, la cultura, la educación, el acceso al medio ambiente son los pilares fundamentales para que las juventudes puedan desarrollar todo su potencial. En la Cuarta Transformación creemos que estamos saldando una deuda histórica con las juventudes, porque ese es apenas el piso parejo que requieren para explotar su potencial’, añadió Meza.



Asimismo, expresó que las juventudes históricamente han sido tratadas de manera benevolente, condescendiente, ’como si fueran personas adultas chiquitas’, sin embargo, recalcó que no sólo son el futuro sino el presente, lo que significa que sus derechos humanos ’son aquí y ahora’.



’Desde el Congreso vamos a legislar por su derecho a la identidad, a vivir en familias equilibradas, derecho a la no condescendencia para ser tratados como seres pensantes, como personas completas, no como adultos en formación’, subrayó la morenista.



Finalmente, invitó a las y los jóvenes del sur de Pachuca y Mineral de la Reforma a votar este 2 de junio, enfatizó que, si aprueban el trabajo realizado por el partido guinda, voten 5 de 5 todo por Morena para sumarse a la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación.