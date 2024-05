Pide SSH tomar precauciones ante las altas temperaturas en la entidad

Ante las altas temperaturas en Hidalgo y su pronóstico continuo, la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH) destaca la importancia de protegerse y seguir recomendaciones para prevenir afecciones causadas por el calor, como la deshidratación.



La deshidratación es una deficiencia de agua y electrolitos en el cuerpo, provocada por la pérdida de más líquidos de los que se ingieren. Esta situación se puede presentar en casos de enfermedades diarreicas, vómitos, sudoración intensa por calor o ejercicio. Los grupos más vulnerables a la deshidratación son los niños y adultos mayores.



Para evitar la deshidratación, es fundamental mantener una adecuada hidratación, especialmente en días calurosos, priorizando el consumo constante de agua y líquidos. Además, se recomienda evitar la exposición prolongada al sol, buscar la sombra y usar ropa fresca.



La SSH enfatiza que la prevención es clave para proteger la salud, por lo que es fundamental seguir estas recomendaciones y tomar medidas para garantizar una correcta hidratación en todo momento, especialmente en condiciones climáticas extremas.



Plan A: Sin deshidratación clínica, pero con presencia de evacuaciones diarreicas, el tratamiento de elección se basa en la administración de vida suero oral en menores de un año 75 ml, posterior a cada evacuación y mayor a 1 año 150 ml después de cada evacuación.



Plan B: Paciente que se encuentra con enfermedad diarreica, se observa irritado, llora con lágrimas, ojos hundidos, piel seca, sediento, con elasticidad de la piel disminuida, su tratamiento se basa en vida suero oral, 50 a 100ml/kg de peso durante 4 horas, fraccionadas cada 30 min, y revalorar su estado de deshidratación para continuar con tratamiento.



Plan C: deshidratación grave, paciente desorientado, con características del plan B, más intolerancia a la vía oral, ausencia de pulsos, ausencia de lágrimas, no orina. Su tratamiento necesita soluciones parenterales, con hospitalización y observación.



Por lo anterior la SSH, recuerda a los padres de familia o encargados de un menor, que deben tener el conocimiento acerca de la administración de ‘vida suero oral’ a cucharaditas, nunca en biberón o a cantidades grandes, ya que podrían provocar el rechazo y vómito.



Posterior a la consulta en la unidad de salud se les deberá ser proporcionado sobres de VSO para su rehidratación por dos días, continuar con dieta habitual baja en grasas e irritantes. En caso de no mejorar en 3 días, acudir a cita de revaloración.



La SSH invita a reconocer los signos de la deshidratación para fortalecer el cuidado de la salud y atención oportuna, acudir a la unidad de salud para solicitar más información o bien ante la presencia de cualquier sintomatología a fin de recibir atención médica oportuna.