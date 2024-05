Pide SSH tomar medidas para evitar el dengue

La Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH) informa a la población sobre la prevención del dengue, una infección vírica transmitida por la picadura de la hembra infectada del mosquito Aedes aegypti.



Conocida también como la ’fiebre quebrantahuesos’, esta enfermedad no tiene un tratamiento específico y las vacunas están en fase de investigación. Aunque muchos casos son asintomáticos o leves, algunos pueden ser graves e incluso mortales.



Se sabe que los factores de riesgo que pueden hacer a una persona más propensa a contraer la enfermedad contemplan aspectos como: vivir en regiones endémicas, tropicales o viajar a ellas; estar en contacto con desagües obstruidos por desechos o habitar cerca de agua almacenada por más de siete días y sin tapar.



No contar con agua corriente; tener una deficiente recolección de desechos sólidos; tener una gran cantidad de artículos, desde un taparrosca hasta una alberca o cisterna, que puedan almacenar agua y que puedan convertirse en criaderos de moscos; así como desconocimiento acerca del dengue.



Por lo anterior, la SSH invita a los habitantes de municipios endémicos a aplicar diversas medidas en sus hogares y comunidades, además de acudir a su unidad de salud ante la presencia de síntomas relacionados con este padecimiento, los cuales incluyen: fiebre, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, así como dolor en músculos y articulaciones.



En cuanto a las medidas de protección personal se encuentran: utilizar pabellones en las camas, colocar mosquiteros en puertas y ventanas, vestir ropa que cubra la mayor parte del cuerpo, usar repelente de insectos, pero también mantener una óptima higiene personal y de la vivienda.



De igual forma, para reducir la población de mosquitos se recomienda:



- Implementar la estrategia "Lava, Tapa, Voltea y Elimina" para evitar criaderos.

- Perforar macetas para evitar acumulación de agua y no colocar recipientes debajo.

- Llenar con arena los jarrones en los panteones.

- Desyerbar patios y alrededores de viviendas.

- Lavar bebederos de animales y floreros, cambiando el agua cada tres días.

- Mantener tapada el agua en depósitos domiciliarios.

- Eliminar objetos que acumulen agua y no se usen.

- Mantener la vivienda, patio y azotea ordenados y barridos.



Además, llevar a cabo jornadas de limpieza en comunidades, escuelas, centros de trabajo y sitios públicos; en tanto que, las autoridades municipales deberán fortalecer el servicio de limpieza de forma frecuente.



El actual panorama epidemiológico registra 29 casos de dengue en la entidad: 17 no grave, 2 con signos de alarma y uno grave en el municipio de Huejutla; 4 casos no graves en Tepehuacán de Guerrero; 3 con signos de alarma en Atlapexco, así como 2 no graves en Huautla.