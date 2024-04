Pide SSH tomar medidas para evitar el dengue

El dengue ejerce su mayor impacto en la salud durante la temporada de lluvias, pero es posible prevenirlo mediante la implementación de medidas de protección personal.



La Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH) ha puesto en marcha la campaña ’lava, tapa, voltea y elimina’ como una estrategia para reducir o limitar la reproducción de mosquitos. Esta campaña se enfoca en cuatro acciones clave:



1. Lavar con jabón y cepillo cubetas, piletas, tinacos, cisternas, floreros, bebederos de animales y cualquier recipiente que sirva para almacenar agua. Con esta acción se busca eliminar los huevecillos que se encuentran en las paredes de los recipientes.



2. Tapar todo contenedor u objeto que pueda acumular agua como tambos, piletas,

cisternas, cubetas, botes, etc. Esta acción es para evitar que las hembras de los mosquitos depositen sus huevecillos en las paredes de los contenedores.



3. Voltear cubetas, tinas, cacerolas, botes, macetas o cualquier objeto en el que se pueda acumular agua y que no se utilicen en ese momento. Con esta acción se evita que los mosquitos hembra depositen huevos dentro de los recipientes y se desarrollen.



4. Eliminar botellas, llantas, taparroscas, latas, trastes o contenedores que ya no se utilizan y en los que se puede acumular agua.



Por lo anterior, se invita a toda la población, especialmente de las zonas endémicas, a llevar a cabo estas sencillas acciones, tanto en su vivienda, como en los espacios escolares, oficinas, centros de trabajo, unidades de salud, comercios, centros de diversión y en los espacios públicos de las localidades.



Aplicar la estrategia ’Lava, Tapa, Voltea y Elimina’, es efectiva para eliminar el riesgo de tener criaderos potenciales de mosquitos transmisores no solo del dengue, sino también de otras enfermedades adquiridas por vector como Zika y Chikungunya.



Cabe recordar que el dengue es una de las enfermedades transmitidas por vector, más importante que afecta al hombre, se transmite mediante la picadura del mosquito hembra Aedes aegypti. Y aunque en este momento únicamente existen vacunas en fase de investigación, no hay tratamiento efectivo contra el virus y continúa su expansión global.



Aunque el dengue no grave, no es una enfermedad mortal, la sensibilidad de cada persona al virus, o la sobreexposición (volver a infectarse por otra picadura) aumenta el riesgo de presentar dengue con signos de alarma o dengue grave, que sí tiene una alta letalidad, si no se atiende oportunamente.



Los factores de riesgo en la aparición y distribución de la enfermedad pueden ser: vivir en regiones endémicas, tropicales o viajar a ellas, alta densidad de la población, viviendas con desagües obstruidos por desechos, agua almacenada por más de siete días.



La ausencia de abastecimiento de agua corriente, disponibilidad intermitente y depósitos destapados, deficiente recolección de desechos sólidos, desconocimiento acerca del dengue, y debido a que los mosquitos requieren agua para su desarrollo, todo recipiente capaz de contener agua puede trasformase en un potencial criadero.



Los criaderos de moscos pueden identificarse por ser espacios y recipientes en los que se almacena agua tanto dentro, como alrededor de las casas. Los criaderos pueden ser desde la tapa de un envase de refresco hasta una alberca; pueden ser artificiales, es decir hechos de plástico, metal, madera y cemento, o naturales, como los huecos, hojas de los árboles, plantas o pequeños encharcamientos debidos al tipo de terreno.