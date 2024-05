Pide Jorge Reyes evitar confundir a Morena con el PT

Jorge Reyes Hernández, candidato de Morena a la presidencunicipal de Pachuca, hizo un llamado a la población para que no se deje engañar y evite confundir el proyecto de Morena con el Partido del Trabajo (PT).



Durante su cierre de campaña en la explanada de la plaza Juárez, Reyes Hernández señaló que es tiempo de un verdadero cambio en Pachuca, pues el PRI ha gobernado la ciudad durante nueve décadas sin lograr cambios significativos.



Según Reyes Hernández, el PRI solo se ha dedicado a abusar de la gente, no ha ayudado con sus necesidades y se ha beneficiado a sí mismo.



Por ello, instó a los presentes a respaldar la alianza Sigamos Haciendo Historia en Hidalgo para que, al igual que el estado, la capital también tenga una administración encabezada por Morena.



Reyes Hernández enfatizó que la única y verdadera transformación la representan Morena y Nueva Alianza, no el PT.



Finalmente, llamó a la gente a cuidar las casillas electorales el próximo 2 de junio, ya que, como en cada elección, se presentarán casos de "mapachismo" en los que la oposición buscará comprar votos para su beneficio