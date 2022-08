Pide Julen Rementería a diputados locales garantizar la protección de periodistas en Veracruz

El Senador solicitó a los legisladores locales aprobar su iniciativa de reforma que es en beneficio de quienes ejercen el periodismo en la entidad



El Senador de la República, Julen Rementería del Puerto, solicitó a los diputados locales de Veracruz, aprobar su iniciativa de reforma, la cual promueve un presupuesto progresivo para la Comisión Estatal de Protección de Periodistas (CEAPP), y así dotar de mejores herramientas a quienes ejercen el periodismo en la entidad.



’Está iniciativa fue entregada el pasado lunes en el Congreso Local y ya fue turnada a las comisiones, donde esperamos que nuestros legisladores locales la aprueben y así otorgar beneficios a este sector en un estado que es calificado como el más violento para ejercer el periodismo’.



Cabe destacar que la iniciativa de reforma, también busca garantizar un seguro de vida de rango constitucional en favor de los familiares que el periodista decida beneficiar.



Rementería del Puerto, destacó que, en Veracruz lejos de fortalecer y dotar de más herramientas a las instituciones encargadas de la protección de los periodistas, se reduce su presupuesto o se mantiene igual año con año.



Y el gobierno del estado jamás se ha preocupado por aumentar el presupuesto del órgano constitucional autónomo encargado de la atención de los periodistas.



En ese tenor, condenó la muerte de los cuatro trabajadores de la radiodifusora Mega Radio que fueron asesinados durante los hechos violentos suscitados en Ciudad Juárez la tarde del pasado jueves.



’Es preocupante la violencia exacerbada que vivimos estos últimos días en Baja California, Guanajuato, Jalisco y Michoacán; y que en otros momentos han existido crisis de gobernabilidad en la Ciudad de México, en Veracruz, Guerrero y en Michoacán y en otros puntos. La política de ’abrazos, no balazos’ ha sido un rotundo fracaso que sigue cobrando vidas’.



El también Coordinador de Senadores del PAN, precisó que hay una política de indiferencia, de dejar hacer y dejar pasar a las organizaciones criminales sin total pudor, como si sus ilícitos no fueran un cáncer nocivo para nuestra sociedad.



’Nuestras condolencias a los civiles que perdieron la vida en estos ataques ya calificados como terroristas y no sólo como legislador, sino como ciudadano exigimos una clara exigencia al Gobierno Federal a que recomponga el rumbo, pues las políticas en materia de seguridad parecen, y ojalá me equivoque, salirles de las manos’.