Pide Javier Duarte a Dios por Yunes Linares y Jorge Winckler

CDMX.-A través de la cuenta de Twitter de Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador de Veracruz se pidió porque Miguel Ángel Yunes Linares y Jorge Winckler, este último recién detenido por la FGE Veracruz, no sean torturados ni les inventen delitos.



En una especie de oración pidió que tampoco sus esposas sean perseguidas, además de que sus hijos no sufran dolor por no verlos.



Cabe destacar que esta cuenta del ex mandatario estatal es verificada por Twitter. Y ya en otras ocasiones se han enviado mensajes polémicos sobre su misma situación jurídica o hechos políticos del Estado de Veracruz.



Javier Duarte de Ochoa permanece en una cárcel de la Ciudad de México.



Este fue el mensaje:

"Dios Todopoderoso “Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden”, Humildemente te pido Señor bendigas a Miguel Ángel Yunes Linares y a Jorge Winckler, que no sea torturado nadie para fabricarles delito a ellos, ni a sus esposas y que ellas no sean perseguidas.



Que sus hijos no sufran dolor alguno por no ver a su padre durante varios años.