Pide Horacio Duarte al INE revisar gastos de precampaña del PRI

El coordinador general de precampaña de MORENA en el Estado de México, Horacio Duarte, demandó que la autoridad electoral cumpla con la ley y revise los gastos de la precampaña de la priista Alejandra del Moral, pues se detectan omisiones en reporte de espectaculares y no puede haber dados cargados en esta contienda.



De acuerdo a notas periodísticas, hasta la semana pasada la alianza PRI-PAN-PRD-NA había reportado al Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) gastos menores a los 50 mil pesos y no el derroche millonario en espectaculares colocados en toda la entidad, pese a que MORENA documentó la utilización de cuando menos 300 espectaculares previos al periodo de precampaña, cuyo costo rondaría los 30 millones de pesos, que la autoridad electoral ordenó bajar.



Duarte Olivares señaló que la autoridad debe cumplir la ley, más allá de extender cheques en blanco y por ello es importante hacer un llamado a que el IEEM, el INE y los tribunales estén revisando a todos los partidos en condiciones de igualdad.



’Que no vaya a haber dados cargados, que no se quiera cargar la mano a uno o a otro. Las facultades que tiene la autoridad electoral están muy claras y esperamos simplemente que las cumplan.



No es un tema de confianza o desconfianza, es que la autoridad está obligada a cumplir la ley’.



Sostuvo que hay una omisión de parte del PRI, que no ha registrado gastos de campaña a pesar de que tienen desplegados cientos de espectaculares, pues según ellos no tienen gastos en esa materia y traen un gasto muy menor.



’Pues eso lo tendrá que revisar la autoridad electoral, tiene que cumplir su función. No nos vayan a salir al rato con que el PRI la última semana de la precampaña no gastó’.

Hizo notar que pese a la obsesión que hay en el INE de golpear al movimiento de la Cuarta Transformación, en el caso del Estado de México MORENA sacará adelante la precandidatura y más adelante la campaña, porque el pueblo se va a imponer y el pueblo sabe por dónde va a ser la definición de la Transformación.