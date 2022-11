Pide apoyo de la Senadora Delfina Gómez para concluir hospital de zona oriente de Tlalnepantla

Tlalnepantla, Méx.- La senadora Delfina Gómez, en respuesta a la petición del diputado Max Correa para ayudar a la conclusión del hospital de Especialidades en la colonia ’Jorge Jiménez Cantú’, que es un elefante blanco, igual que 10 hospitales más inconclusos, porque Alfredo del Mazo ’tiro la toalla’, y Finanzas dijo que no lo van a terminar y pasaban la responsabilidad al gobierno federal, la representante popular se comprometió a realizar gestiones ante el INSABI y organizar una visita al lugar en los próximos días.



La senadora también se comprometió a que desde el Senado de la República buscará avanzar en la petición del legislador para que se concrete la reubicación de los afectados por el Cerro del Chiquihuite.



’Debemos de mejorar la calidad de vida y la cuestión social, y este informe permite analizar qué nos falta, no solo se habla de logros sino también de retos, y a mí ya me puso dos retos y con gusto los vamos a trabajar’, afirmó.



La senadora mexiquense reconoció el trabajo legislativo de Max Correa, quien dijo no ha parado de luchar por lo que tanta ama el campo, y que se ha reflejado con acciones.



La Constitución y las leyes del Estado de México están hechos a imagen y semejanza de un régimen que ya rechazó la sociedad, un régimen del que la clase política tradicional se ha servido y se ha enriquecido, convirtiendo a nuestro estado, en una fábrica de pobres, de violencia y de muerte, pero no hay mal que dure 100 años, cuando más oscura está la noche llega el amanecer, así va a ser seguramente el próximo año, afirmó el diputado local de Morena, Max Correa Hernández, durante su Informe del primer Año de Actividades Legislativas.



Max Correa, informó también que se aprobó la Ley de Fomento y Protección al Maíz Nativo como patrimonio biocultural cultural y alimentario del Estado de México, será un punto de apoyo para el bienestar de más de 300 mil productores de maíz, ejidatarios y comuneros.



De eso se trata, el gobierno federal busca soberanía energética y alimentaria.