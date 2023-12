La empresa Netflix dio a conocer el primer informe semestral donde detallan los datos de las series y películas exhibidas en la plataforma, siendo el tema favorito de los usuarios de habla hispana el narcotráfico.



De acuerdo con el académico adscrito al Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana, César Villanueva Rivas, la narcocultura ha buscado romantizar al mundo del narcotráfico y a quienes forman parte de él, dejando a un lado el daño que la violencia y la delincuencia han generado en nuestras sociedades.



’Hoy en día, en el mundo mueren cerca de 500 mil personas al año relacionadas con estas situaciones de forma directa o indirecta, lo que lo hace una de las causas más altas de muerte entre jóvenes’, advirtió Villanueva Rivas: ’En México, uno de los países más afectados por la violencia del narcotráfico, las cifras de homicidios relacionados con estas actividades han sido extremadamente altas en años recientes, y se aproximan entre unas 12 mil personas hasta en cifras más amplias, pudiendo llegar a las 100 mil personas, incluyendo las desapariciones forzadas y el tráfico de personas que termina en asesinato’.



Pese a ello, es el contenido que más se consume en los países de habla hispana. De acuerdo con el informe de Netflix, la serie en español que más fue visualizada fue la tercera temporada de La reina del sur, serie producida por Telemundo, que con 429 millones de horas acumuladas se sitúa en el número siete del listado global de Netflix. La novela narra la vida de Teresa Mendoza, una chica mexicana, nacida en Sinaloa, que se traslada a vivir a España, donde se envuelve en las redes del contrabando y narcotráfico.



De acuerdo con la docente investigadora de la Unidad Académica de Ciencias Sociales, de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), América Becerra Romero, que llevó a cabo una investigación titulada ’Representaciones del narcotráfico en las series de televisión’; la popularidad de las series como ’La reina del sur’, que en su último capítulo alcanzó 2.2 millones de televidentes, y en su sexta temporada ’El señor de los cielos’, llegó a 1.9 millones de televidentes; además, en Estados Unidos esta serie llegó a ser la más exitosa de la televisión hispana y la franquicia de ficción más popular en la historia de la televisión en ese país.



América Becerra argumentó que las narrativas televisivas sobre el narcotráfico se dividen en documentales, ficción y documentales dramatizados. Señaló que muchas series presentan estereotipos del narcotráfico, destacando la ostentación, poder desmedido, violencia y asociación de América Latina con la producción de estupefacientes. Estas narrativas reflejan el narcotráfico como una lucha por el poder en la que participan traficantes y figuras político-gubernamentales.



Además, subrayó que la presencia femenina tiende a desarrollarse dentro de esquemas de dominación masculina, y que la agresión y transgresión se presentan como estrategias de supervivencia en un entorno donde la legalidad es difícil de alcanzar.



En su primer informe semestral Netlfix también detalla los datos de audiencia de todas las series y películas exhibidas en la plataforma de streaming, incluyendo las producciones bajo licencia y con The Night Agent liderando el Ranking.



El documento titulado What We Watched (Qué hemos visto) presenta 18,000 títulos en todo el mundo, el 99% de su catálogo, e incluye el número de horas vistas de cada producción entre enero y junio de 2023, con información sobre la fecha de estreno y si está disponible a nivel mundial.



La serie que lidera la lista del informe es The Night Agent, protagonizada por Peter Sutherland y Rose Larkin, con 812 millones de horas de audiencia; seguida de la segunda temporada de Ginny & Georgia, con 661 millones de horas; mientras que la serie surcoreana The Glory ocupa el tercer puesto, con 622 millones de horas vistas.



Netflix publicó un documento de transparencia para ofrecer información útil a los creadores y disipar la desconfianza en torno al éxito de las producciones. Aunque los sindicatos de actores y guionistas exigieron transparencia en los datos de las plataformas de streaming, Netflix afirmó que este no fue el principal motivo de la publicación del documento.



El codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, explicó en una llamada con la prensa en la que estuvo presente Efe, que el documento busca continuar con el proceso de transparencia que la empresa ha llevado a cabo en los últimos años para mostrar información útil para los creadores y disipar el ambiente de desconfianza a los productores y creativos en torno al éxito de las producciones.



’La consecuencia no deseada de la falta de transparencia crea este tipo de desconfianza. (…) Probablemente toda esta información es más que lo que necesitan, pero (hacerla pública) crea un entorno mejor para los gremios, para nosotros, para los productores, para los creadores y para la prensa’, dijo el ejecutivo. EFE.Con información de EFE