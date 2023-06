Pese a secuestro, consiguió periodista publicar estafa de 5 mil millones en EdoMéx

En el mes de agosto del 2021, la periodista mexicana María Teresa Montaño Delgado fue víctima de un secuestro mientras realizaba una investigación sobre la corrupción en el Estado de México. En su indagación, descubrió un sinnúmero de contratos públicos por más de 5 mil millones de pesos con empresas ficticias, lo que significa una clara implicación de representantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de México como Alejandra del Moral.



El miércoles pasado, se publicó una investigación llevada a cabo por las periodistas internacionales Aïda Delpuech y Mariana Abreu. En el reporte, María Teresa Montaño Delgado cuenta la escalofriante experiencia que vivió durante su secuestro en agosto de 2021. Según la periodista, ese día salió de una cita médica en Toluca y decidió tomar un taxi de regreso a casa. Sin embargo, una vez dentro del vehículo, fue abordada por tres hombres armados quienes la amordazaron, vendaron sus ojos y la llevaron a su domicilio sin revelarles su ruta. En todo momento, Maria Teresa fue amenazada con una pistola.



Según se detalla en el reporte "Las empresas ficticias del Estado de México", publicado en diversas fuentes hoy en día, al llegar a su casa, los captores de la periodista le negaron el acceso y la obligaron a permanecer en el coche. Durante la espera, la periodista contempló cómo sus secuestradores se llevaron todo su equipo de trabajo y automóvil sin contemplaciones.



’Fue horrible, creía que iban a dispararme. En mi mente le dije adiós a la vida, adiós a mis hijos’, dijo Teresa al narrar lo sucedido a las periodistas Aïda Delpuech y Mariana Abreu.



Meses antes del secuestro, Teresa Montaño, quien es fundadora y redactora jefa del sitio web mexicano de investigación The Observer, había comenzado una investigación sobre los contratos públicos del Estado de México en donde varios de los contratistas tenían su sede a cientos de kilómetros del Edomex, y de que los contratos presentaban algunas irregularidades.



Tras su secuestro, la periodista tuvo que poner en pausa su trabajo y ahora vive escoltada, pero su investigación sigue, pues se puso en contacto con Forbidden Stories, cuya Safebox permite que los periodistas amenazados mantengan a salvo la información sensible en su poder.



Junto a ella, se constituyó un consorcio con The Guardian, la OCCRP y Forbidden Stories para ayudarla a terminar su trabajo, a pesar de las amenazas.



Es así que tras varios meses de investigación, el consorcio de medios obtuvo documentos, entrevistas y viajes que han revelado que, entre 2018 y 2022, el Estado de México contrató al menos 15 empresas fachada a través de 40 contratos por un valor de más de 5 mil millones de pesos, señala la investigación que hoy se publica en varios medios.



Agrega que en el momento de la firma de los contratos, ’esta institución estaba encabezada por Eric Sevilla Montes de Oca —actual presidente del partido en Edomex—. Tras él, asumió el liderazgo de la Secretaría Alejandra del Moral, que hoy se presenta como candidata del PRI para las elecciones locales de junio de 2023 y que acumula también el cargo de expresidenta del PRI en el Estado de México. Contactados por Forbidden Stories, ninguno de los dos ha respondido a las cuestiones solicitadas’.



En la investigación publicada recientemente, se explica el modus operandi de algunas empresas ficticias al adjudicarse múltiples contratos pequeños que, en su totalidad, terminan por establecer una suma de gran magnitud. Por otro lado, Teresa Montaño identificó otras empresas delictivas que han conseguido contratos con cifras asombrosas. Se menciona el caso específico de Instituto C&A Intelligent, S.C. quien, junto con su socia Fixs Business S.A. de C.V., ganó cinco contratos por un valor combinado de casi 2 mil millones de pesos (equivalentes a más de 110 millones de euros) durante el periodo de 2018 y 2019. Estas dos empresas ficticias están supuestamente especializadas en la gestión de recursos humanos, llevando a cabo labores de selección, contratación y administración del personal, así como auditorías de seguridad digital. Esto se refiere en la publicación conjunta del consorcio formado por Forbidden Stories.



La propia periodista Teresa Montaño compartió detalles sobre su visita a las oficinas de Instituto C&A Intelligent, S.C., ubicado en el municipio costero de Coatzacoalcos, en el sureste de México, con el fin de verificar su existencia. Allí se encontró con un escaparate en ruinas de color naranja, cerrado con rejas oxidados que aparentemente no se habían abierto en años. Al preguntar a una residente del segundo piso del edificio, descubrió que la última empresa que ocupó el espacio se marchó hace al menos dos años. La investigación publicada hoy en día hace referencia a que todo el barrio presentaba una fachada desolada y abandonada, con propiedades en estado similar.



De acuerdo a la investigación periodística, se detectó la posible participación de la empresa real Fixs Business en la operación de la firma falsa Instituto C&A Intelligent, S.C. Esta última fue utilizada para desviar una parte considerable o incluso la totalidad del exorbitante contrato que ambos presuntamente ganaron juntos. Forbidden Stories envió por correo electrónico varias preguntas a ambas empresas, sin embargo, ninguna de ellas ha respondido al respecto.



Asimismo, se descubrió la existencia de Zumby Servicios Profesionales, otra empresa ficticia que habría obtenido al menos cuatro contratos por más de 2 mil millones de pesos del Estado de México. La actividad de esta compañía es difícil de probar, pero el Estado provee fotos de una oficina de coworking que supuestamente pertenece a Zumby. Desafortunadamente, no se ha logrado localizar dichas oficinas. Además, las imágenes del domicilio fiscal de la empresa no corresponden con las oficinas visitadas por el consorcio en esa misma ubicación, según se revela en el reporte conjunto de medios.Con información de SIN EMBARGO