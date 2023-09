Pese a estrategia de amparos, tramo 2 del Tren Maya prácticamente listo

A pesar de los obstáculos generados por los amparos, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) ha informado que la construcción del segundo tramo del Tren Maya ha alcanzado un avance del 95.7%.



Lo anterior revela que se han logrado grandes avances en la construcción de este importante proyecto de infraestructura turística. El tramo 2 del Tren Maya, que consta de 234 kilómetros de longitud, ha visto la conclusión de 224 kilómetros hasta el momento. Esto significa que falta menos del 5% para completar esta vía férrea vital.



El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) ha informado que la construcción del tramo 2 del Tren Maya ha alcanzado un avance del 95.7% a pesar de las estrategias de los amparos.



El director general de Fonatur, Javier May, ha explicado que este primer tramo tiene una longitud de 234 kilómetros, y hasta el momento se han concluido 224 kilómetros. Esto significa que falta menos del 5% para finalizar esta vía férrea.



Además, se han completado las 600 obras complementarias a esta construcción, como el viaducto de La Olla y el mejoramiento de áreas de investigación, conservación, infraestructura y servicios al visitante en los sitios arqueológicos.



Maite Ramos Gómez, directora de Alstom México, ha mencionado que ya se ha entregado el segundo convoy, el cual se encuentra en Ciudad Sahagún, Hidalgo. Se ha iniciado el proceso de pruebas estáticas y dinámicas, al igual que el primer tren que se encuentra en el taller de Cancún.



El Tren Maya se someterá a un total de 40 pruebas estáticas y 20 pruebas dinámicas para garantizar su correcto funcionamiento. Estas pruebas incluyen la revisión del sistema neumático, control de puertas, ventilación, iluminación e información al pasajero.



El director de Fonatur mencionó que este tren, conocido como "jaguar rodante", está actualmente en período de exámenes. A través de estas evaluaciones, se determinará si el tren está listo para iniciar su recorrido, no solo a partir del 1 de diciembre cuando comiencen las operaciones, sino también a partir del 1 de septiembre, cuando se inicien los viajes de supervisión.



Estas pruebas exhaustivas son fundamentales para asegurar la calidad y seguridad del servicio de transporte ofrecido por el Tren Maya. El objetivo es garantizar una experiencia óptima para los pasajeros y cumplir con los estándares de funcionamiento establecidos.



’Este jaguar rodante está hoy en periodo de exámenes y solo a través de la evaluación se puede comprobar si ya está listo para empezar su trayecto, no solo para el 1 de diciembre que iniciaremos operaciones, sino también para el 1 de septiembre que se iniciarán con los viajes de supervisión’, dijo.



En febrero, el director general de Fonatur, Javier May, informó que el Juzgado Primero de Distrito en Mérida, Yucatán, rechazó de forma definitiva tres amparos contra los tramos 2 y 5 del Tren Maya.



Según las resoluciones dictadas por el juez, se determinó que estos amparos presentados por distintas organizaciones no tienen las implicaciones necesarias para ser considerados válidos, ya que se concluyó que la construcción de los tramos en cuestión no causa ningún daño o afectación.Con información de INFOBAE