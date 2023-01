Perspectiva Económica 2023

El 2022 fue un año básicamente de recuperación económica no solo para México, sino para todo el mundo, es muy cierto cada país afrontó y afronta la crisis de diferentes formas, lo cual no solo es debido a su modelo socioeconómico así como la aplicación de políticas fiscales y monetarias, sino mas bien obedece a cuestiones de producción y servicios, es decir, a que se dedican y si sus productos y servicios son demandados en este momento, por lo cual, ciertos bienes son más solicitados que otros y eso ocasiona que algunos países tengan crisis y recuperaciones más rápidas.



México, si bien tuvo una caída significativa, este 2022 empezó a recuperar el nivel de producción agregada que traía antes de pandemia, teniendo un balance positivo, aunque no tan grande como se esperaría, esto debido a los factores ya mencionados y también en gran medida debido a la inflación que ha sido mayor a lo estimado al igual que las tasas de interés, por lo cual el nivel de consumo fue menor al esperado haciendo más lento el crecimiento del país.



En el 2023 se estima un crecimiento anual de 0.94%, sin embargo, a titulo personal, estimo el crecimiento será de 1.7% anual. Por otro lado, la economía no se da solo por el crecimiento, se da en factores como la inflación, tasas de interés, desigualdad, nivel de ingreso, etc. Al modificarse estas variables la composición económica de un país cambia, y puede hacer efectos como menor crecimiento, pero una menor desigualdad, o una mayor tasa de inversión, pero menos infraestructura, y así sucesivamente.



El crecimiento de México viene del sector secundario, del sector manufacturero, esto dado que este sector representa mas del 50% de la producción total del país, por lo cual, si el resto del mundo y el propio país no tiene una recuperación rápida hace que haya poco consumo ocasionado un crecimiento lento y algunas consecuencias como el desempleo.



Dentro de las perspectivas de crecimiento se contempla las devengadas del nuevo nearshoring, el cual traerá sin duda un catalizador a la economía, el problema además de que su efecto se empezará a ver hasta el 2024, es que será sectorizado tanto económicamente como geográficamente, es decir, solo se instalaran empresas en el norte del país, y estará especializado hacia ciertas ingenierías, limitando el desarrollo generalizado, a la par de seguir expandiendo el sector secundario, pero sin generar innovación, lo que en un futuro no muy lejano nos hará seguir dependiendo de tecnología y consumo extranjero, valiéndonos de ventajas como el nivel de precios (salarios) para ser mas competitivos, dejándonos sin mucha posibilidad de crecimiento. No es que sea malo que se instalen empresas de maquilas en México, el problema es que no se genera condiciones para un desarrollo integral y solo se genera empleo.



Dentro de las demás variables que jugaran un papel determinante estará la inflación la cual tenderá a bajar desde el primer trimestre del año, cerrando en 4.2% de acuerdo con estimaciones del Banco de México, con estas cifras posicionaran a la tasa de interés en un 6-7%, estando esta decisión tomada no solo por la inflación, sino por la referencia de la tasa de la FED.



El 2023 será un buen año, como todo, se verán aspectos malos y aspectos positivos, pero sin duda en materia económica, tanto nacional como internacional, será mejor que el 2022.



Los mejores deseos para este año, feliz 2023.











