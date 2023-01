Personajes esenciales para entender la vida cultural de México trascendieron este 2022

Este año que cierra, desde la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), se hicieron dolorosas pero entrañables despedidas hacia hombres y mujeres que fueron pilares en la construcción del saber humanístico de México, en la investigación, la difusión y, en general, en el cuidado del patrimonio cultural.



En febrero, una sensible pérdida para la comunidad arqueológica de nuestro país fue la del doctor Pedro Francisco Sánchez Nava (1951-2022), quien se desempeñó con profesionalismo, sabiduría y bonhomía en puestos decisivos para la protección del legado prehispánico de nuestro país, como la presidencia del Consejo de Arqueología y, en los últimos años, al frente de la Coordinación Nacional de Arqueología



A lo largo de sus 48 años de trayectoria al interior del instituto, el también autor de numerosos libros, artículos y conferencias, demostró un particular interés hacia temas como la arqueología de salvamento, las transformaciones urbanas prehispánicas, el registro arqueológico, los lugares de culto y, de manera señalada, lo referente a la protección y uso social del patrimonio cultural en general, y arqueológico, en particular.



Un par de meses después, trascendió la noticia del fallecimiento en la ciudad de Campeche, del arqueólogo William Joseph Folan Higgins (1931-2022), connotado investigador del área maya en sitios como Dzibilchaltún, Balankanché, Calakmul y Chichén Itzá.



Discípulo de Eduardo Noguera, Román Piña Chan, Ignacio Bernal y John Paddock, Folan exploró sitios arqueológicos mexicanos como Teotihuacan y Mitla, así como extranjeros como el Fuerte Coteau-du-Lac, en Quebec, Canadá. Asimismo, encabezó en 1984 al equipo de trabajo que descubrió la icónica Máscara de Calakmul, atavío funerario de un gobernante no identificado que vivió hace más de mil 200 años.



Sentidos homenajes se hicieron igualmente al arquitecto Héctor Castanedo Quirarte (1950-2022), especialista en restauración y conservación de monumentos históricos como, por ejemplo, numerosos inmuebles patrimoniales de su natal Zacatecas: el Teatro Fernando Calderón, el antiguo Convento de San Francisco, el Mercado González Ortega, la Plazuela Goitia, el proyecto museológico del Museo Pedro Coronel y la Plazuela Genaro Codina, por citar solo algunos.



Incansable defensor de la región centro y del occidente de México, Castanedo impulsó el reconocimiento del Camino Real de Tierra Adentro como Itinerario Cultural Patrimonio de la Humanidad. Desde 2016 y hasta su partida, se desempeñó como director del Centro INAH Aguascalientes.



Raúl Noé Matadamas Díaz (1955-2022), investigador del Centro INAH Oaxaca quien se especializó en el estudio del devenir humano en la costa oaxaqueña, partió a inicios del pasado mes de junio. Principalmente, indagó en la región de Huatulco y, de manera particular, en el sitio arqueológico Bocana del Río Copalita.



A mediados de julio, se dio a conocer igualmente el fallecimiento del museógrafo Miguel Ángel Fernández (1940-2022), impulsor y artífice de los aparatos discursivos en recintos como el Museo del Vidrio, en Monterrey; el Museo de Sitio de la Zona Arqueológica de Palenque, Chiapas; y el Museo Internacional del Barroco, en Puebla.



Su labor como también se pudo admirar en exposiciones de corte internacional, como Isis y la Serpiente Emplumada, exhibida en 2008 en el Museo Nacional de Antropología; México eterno: arte y permanencia, expuesta en el Palacio de Bellas Artes, en 1999; o Reflexiones de la vida. Arte del Occidente de México, cuya sede fue el Museo de Louvre, en Francia, durante 1997.



Una pionera en los estudios de género y en la antropología del sur de nuestro país, Mercedes Olivera Bustamante (1934-2022), partió el siete de agosto. Egresada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), fundó, junto con otras mujeres, organizaciones como el Centro de Investigación y Acción de la Mujer Latinoamericana (CIAM), el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas (Cdmch), así como el Colectivo Feminista Mercedes Olivera y Bustamante, A.C. (Cofemo), desde donde se dedicó a trabajar por los derechos humanos y laborales de las mujeres indígenas.



Fue autora y coordinadora de innumerables artículos y libros como el volumen Feminismo popular y revolución. Entre la militancia y la antropología. Antología esencial (Montserrat Bosch, ed. 2019).



El deceso de la investigadora Beatriz Repetto Tió (1945-2022) fue anunciado en septiembre. La catedrática, historiadora, etnóloga y arqueóloga fue una promotora incansable de espacios para la generación del conocimiento como el Centro de Estudios Antropológicos (CEA). Asimismo, su entusiasmo fue fundamental en la conformación del Centro Regional Sureste del INAH, en los primeros años de la década de los años 70, bajo la dirección de Norberto González Crespo.



Cabe finalmente elogiar la memoria del académico de origen austriaco Herbert Frey Nymeth (1949-2022), filósofo, historiador e investigador, considerado uno de los más reconocidos especialistas en la obra de Friedrich Nietzsche en América Latina.



Nymeth fue profesor de tiempo completo en la ENAH (1980-1986) e investigador de la Dirección de Estudios Históricos (DEH) del INAH (1986-1992). Desde 1992 fue investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).



Además de estas sensibles pérdidas, el INAH expresa su solidaridad hacia los familiares, amigos y colegas de los trabajadores de sus museos, zonas arqueológicas o unidades administrativas que este año fallecieron igualmente. En este sentido, expresa su reconocimiento a la sostenida labor que ellos y ellas realizaron dentro de la institución.