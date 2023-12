Semanas antes del inicio de la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), opinólogos e incluso comediantes sugirieron en la red social Twitter, ahora conocida como ’X’, invertir sus ahorros en dólares para obtener ganancias, augurando que habría una catástrofe económica. Los pocos que hicieron caso, ahora cuentan con un capital que ha perdido hasta el 40% de su valor, cuando bien pudieron invertir en Cetes y ahora tendrían un estimado de 20% más de capital en términos reales -después de la inflación-.



Primero porque al 30 de noviembre de 2018, de acuerdo con la consulta de una nota publicada por Expansión, la paridad peso-dólar se encontraba en 20.75 unidades. Pero 5 años después, el tipo de cambio pasó a 16.96 pesos, misma que se encuentra vigente al día de hoy.



Lo anterior quiere decir que por cada 1,000 pesos invertidos en dólares, ahora su capital es de 817.40 pesos solamente por el tipo de cambio.



Pero su pérdida no se queda allí.



Como la intención era la de obtener ganancias en pesos, ese valor nominal, por efectos de la inflación tras la pandemia más grande registrada en el último siglo (27.59% acumulada), redujo aún más su poder adquisitivo, siendo su inversión la equivalente a 599.01 pesos, es decir, perdiendo el 40% de su capital inicial invertido.



De haber realizado sus inversiones en otros valores como el caso de las Cetes, habrían alcanzado incrementos reales cercanos al 20%.



La irresponsabilidad de cómicos como Chumel Torres para hacer recomendaciones de temas que claramente no dominan no se quedó allí.



Otros personajes, que tampoco saben de economía básica, auguraban un dólar a 25 pesos este 2023 (Macario Schetino, Luis Pazos, Gustavo de Hoyos y Pedro Ferriz).



Si alguien hizo caso a los aludidos e ’invirtió’ en dólares, este año perdió 12.53% sólo por efectos del tipo de cambio, más otro 3.93% por efectos inflacionarios al medir su moneda en pesos, esto es, que por cada 1,000 pesos que invirtieron esperando ’ganar’, en realidad se quedaron con 840.32 pesos reales en sólo un año. DE haber invertido en Cetes habrían obtenido 1,100.70 nominales, que son 1,057.44 a precios del 1 de enero de 2023.