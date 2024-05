Perderá cada espacio competido plana mayor de la Sosa Nostra

Más allá de algún ayuntamiento que pueda ganar el PT, sobre todo gracias a la operación de fundadores de Morena por encima de la fuerza de sus propias estructuras, aquellos candidatos que perfilan identificados con la Sosa Nostra tienen pocas posibilidades de ganar, especialmente lo que consideran sus ’cartas fuertes’.



Es el caso de Damián Sosa, el candidato al Senado que encabeza la fórmula del PT, hermano del hoy recluido en prisión domiciliaria Gerardo Sosa Castelán. A él las encuestas lo posicionan peleando por el cuarto lugar con los otros aspirantes, pues en la contienda Morena es inalcanzable, en tanto el segundo y tercer puesto es peleado por la fórmula del PRIAN contra la fórmula de MC.



A los exrectores, la carta fuerte de la Sosa Nostra, no les va mejor que a Damián.





Humberto Augusto Veras Godoy, a quien le fueran congeladas cuentas por presunto lavado de dinero y que supuestamente está avecindado en Baja California para hacerse de viñedos , como revelara este medio, no tiene posibilidad alguna de ganar. Es más, su baja simpatía provoca que ni siquiera puedan dar por sentado el acceso a una regiduría para su partido.



Adolfo Pontigo Loyola tampoco llegaría al Congreso por la vía de mayoría. El también exrector que durante su gestión ocupara la posición 29 en aprobación dentro del ranking de universidades autónomas , mira de lejos a los protagonistas de la contienda. Al menos durante las campañas no exhibe suntuosa vestimenta, como este medio evidenció también hace algunos ayeres .



Incluso Osirirs Leines, exdirector de la Preparatoria No. 4 y expresidente del Congreso, tampoco está en la pelea por su respectiva candidatura, lo que sumará otro fracaso a sus aspiraciones.



Es así que lejos del manto de Morena, cuando diversas circunstancias les obligaron a contender con su músculo político, la realidad los ha ubicado en su verdadera dimensión y ahora dependen de estructuras morenistas molestas con las designaciones de candidatos para poder obtener pírricos triunfos. Ello pese a querer engañar a los electores asegurando que ellos también son la 4T.