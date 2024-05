José Alberto Couttolenc Buentello presidente estatal del Partido Verde Ecologista del Estado de México (PVEM) y Jesús Cuanalo Araujo candidato a Diputado Federal por el distrito 38 de los municipios de Atenco, Chiconcuac y Texcoco, cantaron las mañanitas a dos mil mamás que se reunieron por el festejo del ’día de las madres’, donde también se escucharon las propuestas del candidato en el domo Ipanti en Texcoco.



Jesús Cuanalo durante su discurso señaló que le preocupa mucho el tema del agua, por ello expresó que es increíble que teniendo una montaña con manantiales y nueve ríos en esta región tengamos una grave crisis de este recurso.



’ En cada comunidad a la que he ido me han hablado de los problema del agua, me piden que se construyan más pozos, que los arreglen, pero de qué te sirve tener un pozo si te vas a acabar el agua’.



De igual forma, recordó que en las comunidades de la costa chica donde antes era lago, la extracción del agua de los pozos está a 200 metros de profundidad, le hemos bajado al espejo de agua 80 metros y hace seis años que empezamos a denunciar el problema del agua estaba a 30 metros.



El candidato de la alianza PT-Morena y Verde Ecologista, subrayó que se extrae tres veces más agua que la que se regresa a nuestros mantos acuíferos.



Por ello urgió a las mamás presentes, a sembrar árboles y recuperar la montaña pues los árboles son fábricas de agua.



’ Yo he tenido la posibilidad de gestionar árboles para restaurar la montaña, donde se han reforestado cuatro mil hectáreas gracias a la mano de obra de las propias comunidades’.



Vamos a presentar un proyecto para que esta montaña sea reconocida por el valor ecológico que tiene, porque es el pulmón verde de todo el oriente del estado de México, si comprendiera nuestro país lo que vale Texcoco en términos ambientales para toda la capital de México, se vendría un gran desarrollo social y ecológico para preservar nuestros recursos naturales.