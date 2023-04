Pentágono espía a Fuerzas Armadas: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador denunció la mañana de este martes que México es objeto de espionaje por parte del Pentágono de Estados Unidos, por lo que, anunció, se cuidará toda la información de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Marina (Semar).



Luego de ser cuestionado por las actividades que aún realiza el Ejército mexicano en materia de espionaje, aseguró que se trata de labores de inteligencia y aprovechó para revelar que tomó la decisión de resguardar los datos de las Fuerzas Armadas con la finalidad de velar por la seguridad nacional del país.



’Acerca de la inteligencia, que no espionaje, pues tenemos ya que cuidar también nuestra información por seguridad nacional. Ya tomé esa decisión y vamos a cuidar ya la información de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa porque estamos siendo objetivo de espionaje del Pentágono y muchos medios de información en México están filtrando información que les entrega a la DEA’, dijo López Obrador.



En su conferencia de prensa matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, abordó el tema de la filtración de documentos del Pentágono en la plataforma Discord y cómo estos, según el diario The Washington Post, revelan información sobre posibles tensiones entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar), además de detalles sobre la guerra en Ucrania. Sin embargo, el mandatario aseguró que su gobierno no violará derechos humanos ni espiará a nadie, y que nunca han estado involucrados en actividades ilícitas.



’Recientemente el Pentágono, lo que publicó el Washington Post, y vamos a cuidar la información y tenemos nuestra conciencia tranquila como para decir que no se van a violar derechos humanos, ni se va a espiar a nadie. Nunca lo hemos hecho, vinculados algunos con actividades ilícitas’, insistió el mandatario mexicano.



López Obrador también hizo referencia a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de invalidar una norma que permitía a los militares intervenir llamadas telefónicas de civiles sin autorización judicial.



El presidente enfatizó que su gobierno siempre ha respetado las órdenes judiciales en materia de investigación y de inteligencia, y que los cierres de información de la Sedena y la Semar tienen como objetivo evitar que terceros interfieran en su labor.



El mandatario mexicano denunció la intromisión de Estados Unidos en México y el presunto espionaje sobre su gobierno, acusando a la prensa y a grupos de intereses creados de servir como instrumentos de injerencia. Sin embargo, aclaró que su gobierno no permitirá la presencia de agentes extranjeros en territorio nacional, y que no se convertirán en mártires espías o empleados de agencias extranjeras.



López Obrador también se pronunció sobre la investigación de las autoridades estadounidenses sobre el tráfico de fentanilo por parte del Cártel de Sinaloa, afirmando que la problemática del fentanilo es responsabilidad de Estados Unidos y que México únicamente colabora por buena voluntad, ya que la seguridad interna de México es su prioridad.Con información de SIN EMBARGO