Pensión de personas adultas mayores ayuda para atender enfermedades y necesidades básicas

TOLUCA, Estado de México.- Teresa de Jesús Segura García de 66 años, quien junto a su esposo Francisco Máximo Oropeza Cortés, de 67, son beneficiarios de la Pensión para el Bienestar de Personas Adultas Mayores, relató lo que significa en esta etapa de su vida este programa, ya que ambos utilizan los recursos de este programa para solventar sus gastos para atender su salud.



’Con esta ayuda que nos está dando, ya hay un poco más de economía para comprar nuestros medicamentos porque sí es difícil, es difícil vivir enfermos los dos’, señaló.



Ésta es una de las tantas historias de vida que se tienen en el Estado de México, donde la Pensión para el Bienestar de Personas Adultas Mayores ayuda a las y los mexiquenses a salir adelante, resultado del trabajo de la administración de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, que impulsa los programas del Gobierno de México, que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador, a favor de la población vulnerable.



Con un gesto de nostalgia Francisco Oropeza mencionó: ’tengo 14 años con la diabetes, con la hipertensión, cuatro, cinco años, aun así, sigo luchando y seguiré luchando para poder seguir haciendo lo que me gusta hacer, que es vivir’, al tiempo que relata que durante mucho tiempo fue camionero y debido a sus enfermedades tuvo que cambiar su estilo de vida.



La ayuda que reciben como parte de la Pensión es un soporte que les permite adquirir insumos, materiales y fármacos para atender sus padecimientos, y a través de las acciones que llevan a cabo los Gobiernos federal y estatal, se sienten respaldados para continuar con su tratamiento médico que les permita vivir dignamente.



’Muchas gracias Señor Presidente y estoy muy emocionada, de verdad, me gana esta emoción porque estas lágrimas son de emoción, son de emoción porque es una felicidad que sentimos al tener ese apoyo, no es de tristeza, no, no es de eso, es de tranquilidad que ellos nos brindan’, mencionó Teresa de Jesús Segura, quien con lágrimas en los ojos expresó su agradecimiento por crear este tipo de programas.



La Pensión para el Bienestar de Personas Adultas Mayores es un programa social a nivel federal que entrega un apoyo económico de 4 mil 800 pesos de forma bimestral para que este sector lo utilice en cubrir necesidades básicas o atender sus padecimientos.



El objetivo es hacer llegar los apoyos a quienes más lo necesitan, cumpliendo así con el poder de servir a la población vulnerable, por ello la Secretaría de Bienestar, encabezada por Juan Carlos González Romero, se suma a estas acciones con un trabajo transparente y cercano a la gente para elevar su calidad de vida.