Pemex ya ve la luz: el manejo de su deuda ha sido adecuado desde 2019 y lo será también en 2023

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que Petróleos Mexicanos (Pemex) recibirá ayuda de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que pueda realizar los pagos próximos a vencer para este año y cubra las deudas pendientes.



Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario aseguró que Pemex cuenta con todo el respaldo de la SHCP, así como reiteró la importancia de ayudar a Pemex que es ’ la empresa pública más importante de nuestro país, del mundo, en el sector petrolero’.



’Acerca de estos vencimientos, ya Hacienda tiene un plan junto con la dirección de Pemex y se va a pagar puntualmente; ya tienen un plan para cubrir deudas para este año, incluso, contemplados estos recursos en el presupuesto público, en sus techos de endeudamiento que autoriza el Congreso’.



Petróleos Mexicanos tiene 188 mil millones de pesos en amortizaciones que vencen este año y debe mantener cero endeudamiento neto en términos reales para cumplir con su plan anual de financiación, según indica Bloomberg.



El Presidente adelantó que el plan de ayuda a Pemex no afectará las finanzas públicas debido al buen manejo de los recursos federales. “No se tiene una cantidad exacta, por eso Hacienda y Pemex manejan lo que se va a requerir, pero no tenemos problemas en cuanto a finanzas públicas, afortunadamente tenemos finanzas públicas sanas y México tiene para los financieros un buen manejo del presupuesto eso es lo que se sabe y conoce”, detalló. Si bien se mantiene por encima de los niveles promedio de la industria, a partir de 2019 Pemex presentó un mejor manejo de la deuda, pasando de un 23% de adeudos vencidos a un 14% en 2021. Se prevé que mantenga buenos resultados para 2023.

El subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, informó que están analizando los márgenes de maniobra para enfrentar las amortizaciones que debe cumplir la empresa estatal este año.



El funcionario afirmó que el actual gobierno ha apoyado a la endeudada empresa con una mezcla de soluciones fiscales y financieras y que la idea es mantener ese respaldo si lo requiere Pemex.



Pemex tienen una deuda financiera de 105 mil millones de dólares y este año debe pagar amortizaciones asociadas a bonos por unos 8 mil millones de dólares.



El funcionario dijo que el Derecho a la Utilidad Compartida (DUC) que paga la empresa seguirá en 40% en 2023 y 2024, luego de haber sido reducido gradualmente en los últimos años desde el tope del 65%.



En octubre de 2022, Octavio Romero Oropeza, director general de Pemex, afirmó durante su comparecencia frente a las Comisiones Unidas de Energía e Infraestructura, que la deuda nacional no creció.



En la Cámara de Diputados, el funcionario indicó que Pemex contaba con una deuda de 105 mil 235 millones de dólares en 2019, y, a pesar de que en 2020 habría sido de 113 mil 227 millones de dólares; en 2021, de 109 mil 010 millones de dólares y en 2022 de 105 mil 452 millones de dólares, los datos no son del todo exactos, ya que se han implementado pagarés de la Secretaría de Hacienda, por lo que “ha habido un desendeudamiento por parte de Petróleos Mexicanos”.



Explicó que Pemex no tenía contemplado dentro del presupuesto el pago de las amortizaciones de la deuda, por lo que la SHCP ayudará en el pago de las mismas.



“El Gobierno de la República a través de Hacienda desde luego, pero por instrucciones del Presidente, dio la instrucción de que Hacienda apoyara a Pemex en el pago de las amortizaciones de la deuda porque el pago de las amortizaciones de la deuda no está contemplado dentro del presupuesto. Son fuera del presupuesto. El servicio de la deuda sí, pero las amortizaciones no”, comentó.Con información de SIN EMBARGO | ARISTEGUI NOTICIAS | EL ECONOMISTA